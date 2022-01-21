Есть несколько сценариев: Ляшко рассказал, какой будет COVID-вакцинация после "бустера"

Есть несколько сценариев: Ляшко рассказал, какой будет COVID-вакцинация после "бустера"

Сейчас, как отметил Ляшко, о повторном курсе вакцинации говорить рано.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, планируется ли в Украине повторный курс вакцинации от коронавируса. По его словам, об этом еще рано говорить, но есть вероятность того, что, возможно, вакцинация от COVID-19 будет происходить по примеру иммунизации от гриппа - накануне самых больших волн, которые бывают осенью-зимой.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил во время разговора с журналистами, информирует ТСН.ua.

"Сейчас еще рано об этом говорить. Но есть несколько сценариев. Рассматривается вопрос, возможно, все зависит от динамики и мутации коронавируса, будет переведено на такую вакцинацию, как от гриппа. Зная, когда эпидсезон, хотя волны и часто, но самые большие волны – середина осени, октябрь, ноябрь, и конец января – начало февраля. Или середина февраля – март. Поэтому вакцинироваться от коронавируса, вероятно, как и от гриппа – август, сентябрь, октябрь. Есть защита и потом вакцинируемся снова", - пояснил Ляшко.

По его словам, эта стратегия еще не утверждена и не точна, она нарабатывается сейчас. Но он подчеркнул, что в этом сезоне за счет госбюджета было закуплено большое количество вакцины.

"Для медработников и групп риска вакцина от гриппа, которая бесплатна для людей", — добавил он.

Ранее Виктор Ляшко:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.