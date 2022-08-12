"Есть одна опасность": эксперт объяснил, зачем Россия созвала Совбез ООН по Запорожской АЭС

Чтобы объективно оценить реальную ситуацию на АЭС лично, срочно готов поехать туда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Не видит угроз в захвате россиянами атомной электростанции разве что Китай, ныне председательствующий на заседании Совбеза, поскольку уровень радиации на ЗАЭС якобы в норме.

Российские войска захватили электростанцию еще в начале марта. Работников оккупанты держат в заложниках. Москва постоянно угрожает станцию взорвать. А теперь еще и сама созвала Совбез, цинично обвинив в последних обстрелах Украину.

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов эксклюзивно для ТСН рассказал, как расценивать нынешнее заседание Совбеза ООН и к чему готовиться Украине.

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"Несмотря на то, что заседание созвала Россия, мы увидели, что большинство стран-членов Совбеза ООН, в том числе США и Британия, стоят на стороне Украины и четко говорят, кто несет ядерную угрозу и является ядерным террористом. Очень важно, что это все фиксируется официально, на уровне ООН. Поэтому это важно", – объяснил эксперт.

Леонов обратил внимание на "одну опасность", связанную со созывом Россией заседания Совбеза ООН.

"Кажется, зачем России, которая знает, что получит порцию критики на заседании Совбеза, созвать заседание. Здесь важно обратить внимание на то, что недавно был скандальный отчет Amnesty International", – говорит он.

По мнению Леонова, сейчас тезисы, продвигаемые Россией, направлены на то, чтобы показать, что, мол, не только РФ виновата в нарушении правил ведения войны, ядерной опасности, но и Украина.

Ранее в ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов.

Напомним, ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

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