"Есть одна Украина, которая вся в крови, и есть вторая — которой на все пофиг": военный резко высказался о гражданских

Сейчас мир поделился. В 2022 году все стояли в очередях в военкоматы и говорили, что нужно вместе идти к победе. Сегодня я вижу совсем другую ситуацию: есть одна Украина, которая вся в крови, и есть вторая, которой на все пофиг.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал военный срочной службы 12-й бригады оперативного назначения НГУ, защитник Мариуполя Сергей Можаровский.

“Есть одна Украина, которая вся в крови, которая воюет, ребята, которые сейчас в плену сидят, страдают. Мирные жители страдают, потерявшие дом, потеряли своих близких. И есть вторая Украина, которая живет, ходит по ночным клубам, отдыхает. Люди разделились на два мира. Лично я думал, что все люди, как в начале 2022 года, когда толпы в военкоматы стоят, все идут, сплачиваются, что нужно вместе идти к победе, до конца… А сейчас я вижу совсем другую ситуацию. Есть одна Украина, которая вся в крови, и есть вторая, которой на все пофиг”, – говорит военный.

По его словам, многие даже не понимают, что происходит на фронте.

“Как в пословице: моя хата скраю, ничего не знаю. И это грустно”, – рассказал Сергей Можаровский.

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