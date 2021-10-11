"Есть определенное количество рискованных регионов" — Кузин о возможном усилении карантина из-за COVID-19

Херсонская область находится на грани попадания в "красную" зону.

В Украине все больше регионов входят в "оранжевую" зону карантина. Одной из ближайших областей, которая может "краснеть", в настоящее время является Херсонская область.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.

По его словам, сейчас в Херсонской области удается удерживать ситуацию с коронавирусом под контролем, но она находится на грани попадания в "красную" зону.

"Я хотел бы заметить, что сейчас все больше регионов входит в оранжевую зону. Сейчас есть определенное количество рискованных регионов, Херсонская область также в зоне риска. Но благодаря оперативной работе области удается держать ситуацию под контролем. Благодаря добавлению или новых коек, или за счет повышения количества протестированных образцов в течение суток. Сейчас мы видим, что Херсонская область область находится на грани, надеемся, что благодаря действиям власти ей удастся удержаться в "оранжевой зоне", — высказался главный санитарный врач.

Как сообщалось, в Украине для предотвращения распространения коронавируса в ближайшее время правительство может ужесточить ограничения о пассажирских перевозках. В частности, во время предстоящего потенциального локдауна планируется прекращение работы межобластных маршрутов без наличия COVID-сертификата.

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