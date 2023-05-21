Есть по меньшей мере 3 двойника: как отличить настоящего Путина от "подделки"

Специалист по физиогномике Татьяна Ларина обратила внимание на отличия в лице Путина и его двойников
У российского диктатора Путина есть не менее 3 двойника и он все реже появляется на публике из-за болезни.
Как отличить настоящего Путина от "подделки", рассказала специалист по физиогномике Татьяна Ларина в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
По ее словам, точно мы видели настоящего Путина, когда он в феврале прошлого года рассказывал о начале так называемой "СВО".
"Это был человек, который говорил – не читал. Он говорил это. Это один человек. И там даже риторика, язык очень агрессивный, четкий и жесткий. Это человек, привыкший владеть властью. И есть другие люди – по языку они более кроткие, заиграют с аудиторией. У этих "Путиных" нет привычного жесткого произношения. Там даже тон другой", — говорит специалист по физиогномике.
Ларина также обращает внимание на морщинки диктатора: "Там вообще катастрофа". Эксперт отмечает, что чуть ли не каждый раз у Путина другие морщины.
"Путин, когда он что-то рассказывает, любит поднимать свою левую бровь. Другие (двойники. – Ред.) пытаются это сделать, но у них так не получается. Еще один "Путин" вообще поднимает правую бровь. Поэтому есть разница в мимике. Также я наблюдаю за цветом лица. Когда мы болеем, у нас меняется лицо, становится более серым. И у одного из Путиных кожа становится более желтой, а у другого – более серой", – отмечает Татьяна Ларина.
По ее мнению, можно точно говорить о трех двойниках Путина. Но их может быть даже больше – 4-5 или даже 6.
Двойники Путина: что известно
Ранее руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.
Кандидат психологических наук Дмитрий Попов, давно наблюдающий за кремлевским диктатором, заявил, что сейчас есть "4 вида" Путина.
Заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.
Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин говорит, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но президент РФ не выпускает двойников на международные мероприятия.