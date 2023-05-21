Есть по меньшей мере 3 двойника: как отличить настоящего Путина от "подделки"

Специалист по физиогномике Татьяна Ларина обратила внимание на отличия в лице Путина и его двойников

У российского диктатора Путина есть не менее 3 двойника и он все реже появляется на публике из-за болезни.

Как отличить настоящего Путина от "подделки", рассказала специалист по физиогномике Татьяна Ларина в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По ее словам, точно мы видели настоящего Путина, когда он в феврале прошлого года рассказывал о начале так называемой "СВО".

"Это был человек, который говорил – не читал. Он говорил это. Это один человек. И там даже риторика, язык очень агрессивный, четкий и жесткий. Это человек, привыкший владеть властью. И есть другие люди – по языку они более кроткие, заиграют с аудиторией. У этих "Путиных" нет привычного жесткого произношения. Там даже тон другой", — говорит специалист по физиогномике.

Ларина также обращает внимание на морщинки диктатора: "Там вообще катастрофа". Эксперт отмечает, что чуть ли не каждый раз у Путина другие морщины.

"Путин, когда он что-то рассказывает, любит поднимать свою левую бровь. Другие (двойники. – Ред.) пытаются это сделать, но у них так не получается. Еще один "Путин" вообще поднимает правую бровь. Поэтому есть разница в мимике. Также я наблюдаю за цветом лица. Когда мы болеем, у нас меняется лицо, становится более серым. И у одного из Путиных кожа становится более желтой, а у другого – более серой", – отмечает Татьяна Ларина.

По ее мнению, можно точно говорить о трех двойниках Путина. Но их может быть даже больше – 4-5 или даже 6.