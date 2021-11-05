"Есть положительные тенденции": Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 в Украине

"Есть положительные тенденции": Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 в Украине

Ситуация стабилизируется, в частности, благодаря вакцинации.

Украина находится на пике заболеваемости коронавирусом.

Об этом в Сніданку з 1+1 сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Сейчас находимся на пике заболеваемости. Мы видим определенную стабилизацию на высоких цифрах. Каждая волна имеет свою продолжительность, свою интенсивность. Когда мы говорим об этой конкретной волне, то она уже вышла на пик. Будем надеяться, что это пик", — говорит руководитель ведомства.

По словам Ляшко, на это повлияло несколько факторов: уменьшение физической и социальной активности, карантинные ограничения – "красный" уровень эпидемической безопасности, а также наращивание темпов вакцинации.

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"Есть определенные положительные тенденции. Но говорить о том, мы на плато, идем ли на убыль — довольно-таки рано. Впрочем, уже есть дни, когда количество выписанных людей из больниц превышает количество госпитализированных", — подчеркнул министр здравоохранения. .

Именно благодаря этому, говорит Ляшко, можно урегулировать нагрузку на медицинских работников.

Как сообщалось, в больницах Украины из 70 127 так называемых "коек с кислородом" заняты пациентами, больными коронавирусом, — 51 598 (69%). Ситуация неравномерна. К примеру, у 48 из 520 "ковидных" больниц (около 9%) койки с кислородом заняты на 100%, а у 233 (около 45% "ковидных" больниц) — более чем на 75%. Остальные 55% заведений остаются без критической нагрузки.

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