Есть признаки, что наступление РФ уже началось: ветеран войны – о возможных направлениях вражеской атаки

Гетман считает, что в резерве РФ есть массивная группировка и можно ждать, что бои будут тяжелые.
По состоянию на начало февраля можно говорить о признаках начала нового вражеского наступления.
Как выглядит большое наступление РФ, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
Эксперт отдал должное россиянам за то, что они научились очень быстро передислоцировать свои войска.
"Они быстро перемещают технику и людей. Поэтому с какого направления состоится нападение, точно сказать невозможно. Есть определенные прогнозы, которые наш Генштаб анализирует. Скорее всего, это будет попытка атаковать там, где сейчас ведутся боевые действия", — отметил он.
Вероятные направления атаки РФ, по мнению Гетьмана:
- Бахмут, Авдеевка – к Угледару;
- наступление с юга, то есть попытка атаковать Херсонщину;
- нападение со стороны Брянска, северо-востока.
Эксперт не исключает, что россияне будут пытаться атаковать Харьков, Полтаву, чтобы выйти к ;городу Днепр и окружить нашу большую группировку на востоке.
"Но это только их планы. Что будет точно, неизвестно. Действительно, примерно 320 тыс. было мобилизовано, примерно половина из этих людей либо рядом, либо на линии столкновения. Другие – в резерве и тренируются. Это очень мощная группировка и можно ожидать, что бои будут тяжелые", – говорит Гетман.
По мнению эксперта, есть все признаки того, что большое наступление РФ уже началось.
"Сказать, что наступление будет в феврале-марте – такое впечатление, что они уже начали, просто постепенно. Они подтягивают войска и усиливают занимаемые позиции. Поэтому можно сказать, что в начале февраля есть уже определенные признаки начала их наступления", – подытожил он. .
Ранее эксруководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил, насколько вероятен сценарий полномасштабного вторжения оккупантов на всей линии фронта, границы с РФ и Беларусью.
Напомним, военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание, что россияне из Курска могут атаковать Сумскую область.
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