Есть признаки, что наступление РФ уже началось: ветеран войны – о возможных направлениях вражеской атаки

Гетман считает, что в резерве РФ есть массивная группировка и можно ждать, что бои будут тяжелые.

По состоянию на начало февраля можно говорить о признаках начала нового вражеского наступления.

Как выглядит большое наступление РФ, в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Эксперт отдал должное россиянам за то, что они научились очень быстро передислоцировать свои войска.

"Они быстро перемещают технику и людей. Поэтому с какого направления состоится нападение, точно сказать невозможно. Есть определенные прогнозы, которые наш Генштаб анализирует. Скорее всего, это будет попытка атаковать там, где сейчас ведутся боевые действия", — отметил он.

Вероятные направления атаки РФ, по мнению Гетьмана:

Бахмут, Авдеевка – к Угледару;

наступление с юга, то есть попытка атаковать Херсонщину;

нападение со стороны Брянска, северо-востока.

Эксперт не исключает, что россияне будут пытаться атаковать Харьков, Полтаву, чтобы выйти к ;городу Днепр и окружить нашу большую группировку на востоке.

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"Но это только их планы. Что будет точно, неизвестно. Действительно, примерно 320 тыс. было мобилизовано, примерно половина из этих людей либо рядом, либо на линии столкновения. Другие – в резерве и тренируются. Это очень мощная группировка и можно ожидать, что бои будут тяжелые", – говорит Гетман.

По мнению эксперта, есть все признаки того, что большое наступление РФ уже началось.

"Сказать, что наступление будет в феврале-марте – такое впечатление, что они уже начали, просто постепенно. Они подтягивают войска и усиливают занимаемые позиции. Поэтому можно сказать, что в начале февраля есть уже определенные признаки начала их наступления", – подытожил он. .