"Есть продукты, которые готовы обменивать даже на нижнее белье": украинцы о жизни в оккупации

Хотя дефицита, например, муки, растительного масла и сахара нет, но для многих цены на них – неподъемные.

На оккупированных Россией территориях все больше мирных жителей из-за затруднительного положения значительно чаще пытаются обменять свою одежду и бытовые вещи на продукты первой необходимости. Большинство из них отмечает, что нуждается в муке, сахаре и подсолнечном масле. За это готовы платить ботинками, брюками.

Об этом – в эксклюзивном материале ТСН.ua.

На украинских сайтах в последнее время значительно увеличилось количество таких объявлений. К их авторам из оккупированных Донецка, Макеевки, Луганска и других городов начали присоединяться оставшиеся в Мариуполе жители.

К примеру, недавно одна из жительниц этого города выложила объявление об обмене старого чайника на продукты питания. "Чайник отдам за вкусняшку или продукты", — написала она.

Автор еще одного объявления из Мариуполя отмечает, что обменяет несколько собачьих ошейников на продукты питания или корм для животных.

Жительница оккупированного Донецка рекламирует свои духи (их стоимость колеблется от 2 тыс. грн до 4 тыс. грн) и ждет предложений обмена их на тушенку, масло, сахар или шампунь и зубную пасту.

Фото: ТСН.ua

Автор следующего объявления, тоже жительница Донецка ищет того, кто предложит ей либо мясо, либо сахар, либо фрукты, либо стиральный порошок с мылом за женские чулки "которые, хоть и ношены, но выглядят как новые".

"Пик обмена вещей на продукты у нас, в оккупированном Донецке, пришелся где-то на начало 2016 года. Сначала люди обменивали то, что мешало дома. Сейчас выгребают то, что осталось. Хотя дефицита, например, муки, масла и сахара нет, но для многих цены на них – неподъемные. В свое время я встречал такие объявления, когда молодые мамочки предлагали за детское питание даже нижнее белье. Все это делалось и делается от отчаяния, от чувства, что у многих людей нет возможности вдоволь купить поесть. В специализированных интернет-сообществах Донецка есть также спрос на украинские лекарства, особенно – на инсулин. Даже врачи здесь, в Донецке, советуют тяжелым пациентам найти возможность купить не российский, а украинский или европейский инсулин. Он лучшего качества", — рассказал ТСН житель Донецка .

Напомним, в Мариуполе оккупанты организовали концерт на разрушенной "Азовстали" и зажгли вечный огонь.

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