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"Есть продукты, которые готовы обменивать даже на нижнее белье": украинцы о жизни в оккупации

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"Есть продукты, которые готовы обменивать даже на нижнее белье": украинцы о жизни в оккупации

Фото: Associated Press

Хотя дефицита, например, муки, растительного масла и сахара нет, но для многих цены на них – неподъемные.

На оккупированных Россией территориях все больше мирных жителей из-за затруднительного положения значительно чаще пытаются обменять свою одежду и бытовые вещи на продукты первой необходимости. Большинство из них отмечает, что нуждается в муке, сахаре и подсолнечном масле. За это готовы платить ботинками, брюками.

Об этом – в эксклюзивном материале ТСН.ua.

На украинских сайтах в последнее время значительно увеличилось количество таких объявлений. К их авторам из оккупированных Донецка, Макеевки, Луганска и других городов начали присоединяться оставшиеся в Мариуполе жители.

К примеру, недавно одна из жительниц этого города выложила объявление об обмене старого чайника на продукты питания. "Чайник отдам за вкусняшку или продукты", — написала она.

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Автор еще одного объявления из Мариуполя отмечает, что обменяет несколько собачьих ошейников на продукты питания или корм для животных.

Жительница оккупированного Донецка рекламирует свои духи (их стоимость колеблется от 2 тыс. грн до 4 тыс. грн) и ждет предложений обмена их на тушенку, масло, сахар или шампунь и зубную пасту.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Автор следующего объявления, тоже жительница Донецка ищет того, кто предложит ей либо мясо, либо сахар, либо фрукты, либо стиральный порошок с мылом за женские чулки "которые, хоть и ношены, но выглядят как новые".

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"Пик обмена вещей на продукты у нас, в оккупированном Донецке, пришелся где-то на начало 2016 года. Сначала люди обменивали то, что мешало дома. Сейчас выгребают то, что осталось. Хотя дефицита, например, муки, масла и сахара нет, но для многих цены на них – неподъемные. В свое время я встречал такие объявления, когда молодые мамочки предлагали за детское питание даже нижнее белье. Все это делалось и делается от отчаяния, от чувства, что у многих людей нет возможности вдоволь купить поесть. В специализированных интернет-сообществах Донецка есть также спрос на украинские лекарства, особенно – на инсулин. Даже врачи здесь, в Донецке, советуют тяжелым пациентам найти возможность купить не российский, а украинский или европейский инсулин. Он лучшего качества", — рассказал ТСН житель Донецка .

Напомним, в Мариуполе оккупанты организовали концерт на разрушенной "Азовстали" и зажгли вечный огонь.

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