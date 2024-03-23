Есть ряд военных целей: в РДК рассказали о планах на территории РФ и "серой" зоне на границе

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" прокомментировал рейд РДК, который продолжаюется на территории Курской и Белгородской областей РФ. По его словам, у российских добровольцев есть ряд военных тактических локальных целей в РФ.

Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки"

"Если мы возьмем глобальную стратегическую цель, основную - она у нас не меняется. Это стягивание войск противника с восточного фронта на усиление границ, это расширение "серой зоны" на границе с РФ и постепенное превращение этой "серой зоны" в подконтрольную территорию. Существует глобальная военно-политическая парадигма о создании буферной зоны. Некоторые ее называют санитарной зоной, но это не совсем правильно. Это по сути демилитаризованная зона между Украиной и Россией, которая будет служить неким фактором гарантии того, что как минимум приграничные населенные пункты Украины не будут обстреливаться со стороны РФ средствами РСЗО, артиллерией. Это зона, условно, в 30 км, которую в любом случае так или иначе необходимо будет при любом раскладе организовывать", — объяснил он.

Александр Фортуна говорит, что эта зона – условно в 30 км, которую в любом случае так или иначе необходимо будет организовывать.

В частности, вывести из строя уже существующую и там расположенную военную инфраструктуру, и соответственно, контролировать эти территории (на границе с Украиной — ред.) и сделать невозможным стягивание к этим территориям техники противника, артиллерии.

"Это должна быть подконтрольная зона, на которой не должно размещаться никакое вооружение армии РФ. Это будет очень хорошим залогом безопасности и Харькова, и Сум, и других населенных пунктов, которые находятся максимально близко к границе", — добавил он.

На вопрос журналистки о том, как долго РДК нужно продержаться в этом регионе, Александр "Фортуна" ответил: "Навсегда".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РДК: Мы сможем их достать! Секретные данные получили! Возмездие за ракетные обстрелы Украины!

Напомним, в РДК сделали громкое заявление о своей конечной цели.

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