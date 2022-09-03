"Есть системное "табакокурение" и "хлопок": ВСУ перехватили оперативную инициативу у противника – военный эксперт

ВСУ перехватили оперативную инициативу у врага, но о стратегическом переломе еще говорить рано.

Такое мнение в эфире телемарафона "Єдині новини" высказал военный эксперт Петр Черник.

"Давайте мы не будем спешить с такими громкими заявлениями (о стратегическом переломе в нашу пользу – ред.). Действительно, украинские Вооруженные силы перехватили стратегическую инициативу у противника. Противник больше не может навязывать нам логику своих боевых действий. И настоящим признаком того, что эта инициатива уже в наших руках, есть системное "табакокурение" российских военнослужащих и "складывание хлопка" на оккупированном крымском полуострове. Вот, на самом деле, это является главным разведывательным признаком того, что все движется в правильном направлении. Однако, на мой взгляд, до перелома, еще достаточно далеко. Давайте мы не будем путать перехват инициативы со стратегическим переломом", — подчеркнул эксперт.

По словам Петра Черника, у противника еще достаточно большой запас прочности.

"Мы должны трезво осознавать, что классическое военное поражение противника в Украине приведет к смерти Путина, и Российская Федерация станет на путь своего коллапса. Надо дать себе честный ответ: путинские элиты и в конце концов шизоидная российская недонация это еще не готова принять. Следовательно они, на самом деле буду биться насмерть", — отметил он.

Черник добавил, что только здравый смысл и неспешность позволят украинцам победить в этой войне.

"Мы неизбежно победим, однако (нужно – ред.) время", — подытожил военный эксперт.

Напомним, Петр Черник заявил, что ход войны переломят хорошие самолеты НАТО.

Когда Украина умогилит Кремль и когда прибудет супероружие - Петр Черник в ТСН