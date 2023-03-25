Есть становится все дороже, но на кое-чем уже можно сэкономить: что происходит с ценами на продукты

Лук по семьдесят гривен, а огурцы дороже банан – цены в Украине растут. На это за более чем год полномасштабной войны повлияло очень много факторов, едва ли не самая большая - оккупация Херсонщины и Донетчины, из-за которой мы остались без арбузов, помидоров, лука, яиц, соли и многих любимых продуктов.

Набор продуктов, которые украинцы регулярно покупают – с овощами, мясом, молочкой, яйцами, крупами и хлебом – по подсчетам экономистов в этом году вырос на треть. На некоторых продуктах украинцы сейчас экономят, а от некоторых вообще отказываются. "Рыбу сейчас стараемся заменять птицей, потому что курица дешевле", — говорят люди.

Мясо в этом году немного подросло. Больше всего подорожала свинина, с начала полномасштабного вторжения ее стоимость выросла почти на 60%. На это повлияло и повышение цен на корма и сокращение поголовья. Сейчас его можно купить в среднем от 160 до 200 гривен за килограмм. Подорожала и так не дешевая говядина: на 40 гривен.

В противовес прошлым годам в этом году подешевело сало. "К новому году было 250, сейчас стало 200, 150. Закупочная цена немножко упала и у нас немножко упала", — говорят продавцы.

Тепличные овощи в этом году дороже банан и на это повлияло немало факторов, объясняет эксперт Киевской школы экономики Павел Мартышев, первое — из-за нападения России мы потеряли урожай с Херсонщины, вторая причина — постоянные атаки оккупантов на нашу энергосистему. “Сезонный рост из-за дефицита газа, электроэнергии, соответственно те, кто это выращивают закладывали это все в цену. Также мы импортируем некоторые категории помидоров, например коктейльные, и здесь есть проблема с курсом доллара и проблема с логистикой”, — говорит он.

Из-за потери урожая с Херсонщины подорожал и лук. Украинский на рынке найти сложно, его мало, поэтому на полках в основном импортный – польский и египетский. Стоит в среднем 50-70 гривен за килограмм.

Такая же ситуация и с морковью – она сейчас стоит в среднем 45-50 гривен за килограмм. По сравнению с периодом до великой войны – это как минимум в половину дороже. Стабильными благодаря хорошему урожаю осталась свекла и картофель.

Неважно говорит специалист за этот год подорожал хлеб. Его стоимость колеблется от 30 до 34 гривен за буханку. “Сдерживало цены на хлеб то, что у нас не вывозилось зерно, но главный фактор – это то, что идет серьезная конкуренция между производителями хлеба, потому что спрос очень чувствителен к цене. Здесь также проводилось государственное регулирование цен на хлеб, государство регулировало наценку на хлеб в супермаркетах в пределах 10%”, — говорит исследователь центра исследований продовольствия Киевской школы экономики Павел Мартышев.

Гречка сейчас стоит в среднем 85 гривен за килограмм. Это на 7 гривен меньше, чем в июле и августе. Подешевело в 23-м году и подсолнечное масло. Сегодня на прилавках ее можно найти от 53 гривен за бутылку в противовес прошлогодним 70 гривнам. "Цены на масло сейчас снижаются, и посмотрим, что будет в этом году, потому что планируется расширение площадей под подсолнечник и это означает, что будет больше переработки внутренней, а значит и цены будут падать, или останутся такими же", — объясняет эксперт.

Молоко осталось на уровне 30 – 40 гривен за литр, в цене набрала сметана, кефир и йогурты. “Так как здесь существенный фактор переработки. 30-50% – это рост сметаны и йогурта”, — говорят на рынке.

А вот на курятину и яйца сейчас цена постепенно снижается. Несмотря на то, что из-за оккупации Херсонщины только в Чернобаевке погибли не менее 4 миллионов кур. В настоящее время птицефабрики налаживают работу. Следовательно, яйца, которые еще осенью стоили 80 гривен за десяток, сейчас можно найти в среднем от 48 до 70 гривен.

Украинской же соли на полках из-за оккупации Соледара сейчас почти не осталось. На прилавках у большинства турецкие и итальянские от 20 гривен за упаковку.

В целом по подсчетам правительства, за 22-й год оккупанты нанесли ущерб украинской экономике на 770 миллиардов долларов. И эти убытки мы хорошо почувствовали на своих кошельках, по подсчетам экономистов, реальные доходы украинцев уменьшились на 25%. Следовательно, рынки рассказывают продавцы полупустые. “Меньше берут, не каждый может позволить себе то, что хочет, экономнее берут. Берут на раз, сегодня завтра и все, на неделю, как раньше, не скупаются”, — говорят продавцы.

По прогнозам экономистов, в этом году в отличие от предыдущего ситуация должна улучшиться. "Мы ожидаем, что в течение этого года рост будет замедляться и все прогнозы на это указывают и прогнозы Нацбанка и прогнозы мировых организаций продовольствия и тенденция в мире, последние месяцы все продовольствие там дешевеет", — говорит Павел Мартышев.

Впрочем, не исключают, что цены на мясо, молочные и переработанные продукты еще подрастут – по меньшей мере, на 10%.

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