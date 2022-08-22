"Есть страх и волнение среди элит": российские активисты считают, что убийство Дугиной – это только начало

Не исключается, что это дело пойдет дальше и может быть переквалифицировано в теракт.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил российский юрист и общественный деятель Марк Фейгин.

"Не исключаю, что дело переквалифицируют на теракт. Совершенно очевидно, что убитая была активной пропагандисткой. Кто на самом деле заказчик убийства – это большой вопрос. Если дело будет расследовать ФСБ, то вполне могут обвинить Украину. Если ФСБ будет проводить оперативное сопровождение и следствие, то точно будет выдвинута версия, которая будет полностью устраивать власть. В условиях войны почему бы им этим не воспользоваться? Все вполне логично", — считает Фейгин.

Он добавил, что в условиях нынешней политической ситуации он не исключает новых убийств публичных людей.

"Во-первых, ничего нельзя исключать. Во-вторых, их (российские власти – ред.) предупреждали, что война так или иначе вернется в Россию. Только мгновенный трехдневный блицкриг мог бы перевести всю эту ситуацию в благоприятный режим для них. Война продолжается уже 6 месяцев. Кто сказал, что только противники Кремля захотят воспользоваться этой ситуацией? А внутренняя среда? Кто-то может специально разыгрывать любую карту. Убийства публичных людей – самый благоприятный повод, прежде всего среди элиты", – говорит Марк Фейгин.

Бывший депутат российской Госдумы, эмигрант Илья Пономарев рассказал, что у него есть доказательства причастности к убийству Дугиной пока малоизвестных партизан, хотя при этом Россия обвиняет Украину.

"А кого еще ей винить?", – вопросом на вопрос ответил Пономарев.

О самом партизанском движении Пономарев говорит так: "Мне кажется, что ребята только разогреваются, думаю, будут продолжать в том же духе. Не вижу причин, чтобы это останавливалось".

На вопрос о причастности партизан к убийству, Пономарев ответил нам так: "У меня есть доказательства этому". Также он добавил: "Это не организация в классическом понимании. Это сеть активистов, желающих сменить власть в России".

Напомним, Дугина погибла 20 августа после того, как ее автомобиль взорвался. Выяснилось, что оно было заминировано значительным количеством взрывчатки. По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства якобы уехала в Эстонию.

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