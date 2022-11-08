Россияне уничтожают газопроводы: десятки сел в Донецкой области не смогут перезимовать

Жизнь под мощными артиллерийскими обстрелами – без света, воды и газа.

В Донецкой области более 10 громад будут оставаться без отопления из-за перебитых россиянами газопроводов. Их невозможно починить из-за того, что они проходят вдоль линии фронта. Волонтеры помогают эвакуировать людей из Бахмутского направления. Накануне около сотни местных жителей поехали подальше от российских обстрелов в Днепр, Львов и Тернополь.

Об этом в эфире ТСН рассказала корреспондентка Маргарита Потапова.

Огромными воронками посреди города Бахмут усеяно почти все вокруг. Реактивные вражеские снаряды уничтожают дома гражданских граждан. Пока военные сдерживают врага на окраинах города, волонтеры вывозят людей из районов, которые российские военные накрывают плотным огнем. Проехав часть дороги на бронеавтомобилях, людей довозят до железнодорожной станции. С минимумом вещей, но с домашними животными, люди пересаживаются в эвакуационный поезд. Спасатели помогают грузить вещи.

Ирина с сыном под обстрелами уехали из Бахмута. Теперь отправляются во Львов. После очередной ночной атаки российских войск Курдюмовки, что возле Торецка, Светлана убегает подальше от взрывов с котом в коробке. Семья Алексея с 8-летним Марком будут двигаться в Тернопольскую область.

Жительница Торецка Елена с ребенком обосновалась в Тернополе. Приехала забрать теплые вещи. Супруги соседей Елены как только узнали об эвакуационном рейсе, тоже решили уехать.

Два десятка человек отправляются в Тернополь, около полусотни эвакуируются в Днепр и Львов. Большинство из них еще не знает, где будет жить, главное, чтобы не под ежедневными обстрелами.

"Есть такие, кому некуда ехать. Работает система расселения, плюс есть люди, которые едут к своим родным, знакомым. Они еще согласовывают в дороге, но сами не знают, примут ли их. Они надеются, что их будут ждать", – рассказывает волонтер Виталий Лозинский.

В общей сложности около сотни людей сегодня уезжают из Донбасса в надежде как можно скорее вернуться.

Стоит отметить, что по сообщениям Генштаба, Бахмутское и Авдеевское направления на фронте сейчас самые горячие. Там оккупанты пытаются вести активные наступательные действия, но ВСУ держат оборону и отбивают врага, нанося ему ежедневно значительные потери.

Так, только за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 710 оккупантов — самые большие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С начала широкомасштабного вторжения потери РФ в Украине перевалили за 77 тысяч личного состава.

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