"Есть три категории оккупантов": комбат ВСУ рассказал, что заставляет россиян воевать против Украины

Главная "мотивация" россиян идти на чужую территорию и убивать людей — деньги.

Об этом в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной рассказал командир батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес.

Возможно, из десяти двое верят в священную войну против Украины. И это только потому, что они думают, что идейных не бьют. Есть три категории людей: идейные — их очень мало, даже если они и едут к нам с идеей… Но мы взяли одного такого в плен, у которого идея закончилась на следующий день после того, как он приехал на территорию Луганской области ; дураки, которые идут за деньги; мобилизованные, которых забрали, и у них нет выбора”, — говорит комбат.

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Он добавил, что все остальные прекрасно понимают, куда и для чего они идут и против кого, если идут в наступление с криком "укроп, умри".

“Поэтому жалости к врагу нет. Ее и не было. Откуда ей взяться? Это враг, желающий убить меня, мою семью, захватить мою страну и жить у меня в доме. К тому же, у меня есть работа как контрактника ВСУ и мой долг мужа — защищать страну”, — отметил военный.

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Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что в РФ произошла "частичная мобилизация", в рамках которой в оккупационное войско призвали 300 тысяч человек. Необходимости в новой волне мобилизации вроде бы нет.

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