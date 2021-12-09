Есть три предложения: Байден поддержал инициативы, выдвинутые Украиной в ТКГ, которые там проигнорировали

Есть три предложения: Байден поддержал инициативы, выдвинутые Украиной в ТКГ, которые там проигнорировали

Украина выдвинула три инициативы.

Президент США Джо Байден поддержал инициативы, выдвинутые Украиной во время трехдневного заседания ТКГ, однако их не поддержали другие члены контактной группы.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Президент Байден поздравил украинские инициативы, которые во время трехдневного заседания ТКГ не нашли поддержки от участников ТКГ. Мы продолжили эту работу, мы хотим, чтобы мы имели эти результаты до конца года. Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня, которое было достигнуто в 2020 году, но продержалось несколько месяцев. Второе, это наконец-то открыть два КПВВ, это — Счастье и Золотое, которые уже год с украинской стороны на европейском уровне отстроены и готовы работать. И также Украина еще раз предоставила списки людей, готовых сегодня для проведение взаимного освобождения. Мы будем бороться за каждого нашего человека, мы не остановимся", — сказал Ермак.

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Напомним, 7 декабря, состоялись продолжавшиеся два часа переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые большие переговоры Байдена с Путиным.

Также в четверг, 9 декабря, состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Переговоры длились полтора часа.

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