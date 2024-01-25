"Есть вариант А и Б": военная высказалась о мобилизации и что произойдет, когда украинцы не будут воевать

Военная Алина Михайлова отметила, что сейчас перед украинцем есть два выбора — либо идти в армию и воевать, либо Украина проигрывает в войне.

Об этом она рассказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Об этом она рассказала в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

"Я на самом деле, какие бы у меня ни были сомнения и грустные мысли обо всем, я хочу верить, что как-то из всего этого мы выкарабкаемся, потому что у нас просто нет выхода. Есть вариант А и вариант Б, там ты идешь в армию или не идешь в армию. И есть вариант, есть ли Украина и ты в ней, как украинец, с языком, на котором ты говоришь, или этого нет, потому что это забрала Россия", - пояснила она.

Военная подчеркнула, что воевать будут все, в том числе и те, кто "держит экономический фронт".

"И все, кто сегодня держит экономический фронт, кто до сих пор не в армии, должны подготовиться к тому, что они должны также подключаться к этому варианту А. Потому что других вариантов у нас нет. Мы или проиграем, или мы выиграем. Все", - сказала Алина Михайлова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда говорят, что мы должны экономить патроны – как мы до этого дошли? – Алина Михайлова

Полное интервью читайте по ссылке: О "лете в Крыму для идиотов", потерях на фронте и почему воевать будут все: интервью с военной Алиной Михайловой.

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