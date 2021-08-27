"Вспышки COVID-19 не избежать": киевская эпидемиолог рассказала, чего ждать от коронавируса осенью

Екатерина Сояк отметила, что можно повторно заболеть Дельта-штаммом.

В Украине есть все предпосылки к серьезному ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом осенью. Люди выйдут из отпусков, дети пойдут в школу, с открытого воздуха все перейдут в закрытые помещения, добавятся сезонные острые респираторные инфекции, поэтому всплеска заболеваемости COVID-19 не избежать.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

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"На сегодняшний день ситуация с коронавирусом у нас достаточно стабильная — мы сейчас это видим. Понемногу, конечно, нарастает заболеваемость, но пока никаких серьезных вспышек нет. Но опять же — еще не закончилось лето, не начался учебный, рабочий сезон в полную мощь, поэтому мы ожидаем ухудшения (ситуации с заболеваемостью коронавирусом — ред.). Его не может не быть: люди выйдут из отпусков, с открытого воздуха перейдут в закрытые помещения, добавятся сезонные острые респираторные инфекции. Поэтому, в любом случае, ухудшение ситуации будет. Насколько оно будет критическим, как в Великобритании и России, конечно же, прогнозировать сложно. Но, учитывая наши (противоэпидемические — ред.) меры, то, как они выполняются, есть все предпосылки к тому, что будет у нас достаточно серьезное ухудшение", — отметила эпидемиолог.

Екатерина Сояк уточнила, что серьезного всплеска заболеваемости пока нет только потому, что мы находимся еще в нерабочем состоянии, еще не началась учеба — поэтому не так много контактов между людьми.

"Но все наши мероприятия, концерты летние, праздники, нарушение всех карантинных мероприятий летом, они, мне кажется, скажутся осенью на ситуации с COVID-19 и отразятся переполненностью стационаров снова", — прогнозирует она.

Врач подчеркнула: то, что определенное количество людей переболели, это, конечно, дает нам определенную фору, но заболеть повторно Дельта-штаммомможно. Поэтому, однозначно, мы не защищены полностью.

"Поэтому, однозначно, мы не защищены полностью. Плюс будут болеть тяжело люди 65+, они у нас меньше всего вакцинированы. Поэтому, к сожалению, ждем ухудшения", — подытожила Сояк.

Напомним, ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из-за COVID-19.

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