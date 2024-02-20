Эта сумма ошеломит киевлян: громкое заявление о строительстве метро на Троещину

Метро в Киеве и восстановление Мариуполя? А вы видите что-нибудь общее? Общественный активист и экс-советник мэра Киева озвучил потрясающие детали строительства метро на Троещину! И там действительно есть одна скандальная деталь, поразившая даже киевлян!

Почему в Киеве никак не построят метро на Виноградарь, сколько Киеву будет стоить подземка на Троещину и какой нюанс вызвал бурю обсуждения, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Ситуация с метро

Метро для Киева — одна из визиток города и едва ли не наибольшее потрясение столицы (если говорить о последнее время). Свежую станцию метро "Теремки" в Киеве открыли в далеком 2013 году. С тех пор, как говорится, поезд не то чтобы не начал двигаться вперед, а чуть не сошел в кювет. В декабре 2023-го те новейшие тоннели между станциями "Лыбидская" и "Теремки" потекли, а асфальт под ними начал проседать. С тех пор метро там работает в челночном режиме, а люди вынуждены были пересесть на автобусы. Столичное Голосеево фактически столкнулось с транспортным коллапсом.



В феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ, Киев занял третье место в мировом рейтинге пробок рядом со Стамбулом и Москвой. Однако если в турецком мегаполисе, как и в рашистской столице живут десятки миллионов людей, то Киев меньше их в разы. По данным городских властей, в Киеве постоянно находится более 3 миллионов человек.

Думаем, что киевляне и гости столицы хорошо знают, как это часами стоять в пробках, чтобы попасть, например, с левого на правый берег и наоборот. Годами политики и городские власти обещали решить эту проблему, в частности построить метро на Троещину. Но "всплыл" один нюанс, о котором никто и не думал. Потянет ли город новую ветку метро на Левый берег и еще в разгар войны? Сенсационное заявление сделал бывший советник мэра Киева Виталия Кличко, общественный активист Максим Бахматов.

Так сколько же будет стоить Киеву метро на Троещину? Сумма вас не просто поразит, а буквально ошарашит! За эти деньги можно отстроить целый город, если нужно.



Нужен ли современный эффективный транспорт на Троещину? Да, нужен. А будет ли там классическое метро? Нет, не будет! Потому что нынешняя власть, во-первых, не построила метро на Виноградарь за 10 лет, а это очень большой срок. Во-вторых, она привыкла строить метро со средней стоимостью 1 км в 4 миллиарда гривен. Если перемножить это на количество станций и длину (отрезка) планируемого построить на Троещину, сумма составит 2-3, а может, и 5 миллиарда долларов. За такие средства можно отстроить Мариуполь, когда мы его уволим. Можно отстроить часть Юго-Востока”, — отметил Бахматов.

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Для тех, кто не в курсе, по плану ветка метро на Троещину должна идти от аэропорта Жуляны, через киевский Подол и вплоть до жилых массивов на Левом берегу столицы.

Как бы это досадно ни звучало, о любых перспективах проекта говорить банально рано. У киевского метрополитена и так проблем с вагоном и маленькая коляска. Около 15 станций киевской подземки уже испытывают проблемы. Одну из них даже могут закрыть, но об этом предпочитают говорить публично. Такое громкое заявление сделал председатель Союза коммунальных потребителей Украины Олег Попенко в проекте Каштан. Интервью”. Он отметил, что самая угрожающая ситуация сложилась на станции "Героев Днепра".

“На месте станции “Героев Днепра” построен торговый центр, что в принципе запрещено. Но его построили и кто-то дал разрешение на строительство. И вот у станции “Героев Днепра” огромные проблемы тоже. Нам об этом не говорят – скажут через полгода, когда закроют следующую станцию”.

Напомним, что в конце 2023 года в Киеве на отрезке "Демеевская-Теремки" синей линии метрополитена было частично приостановлено движение поездов. Метро закрыли из-за угрозы подтопления. Подземные воды начали пробиваться в тоннели подземки и даже на станции метрополитена. Ограничения будут продолжаться не менее 6 месяцев. И это уже привело к массе неудобств для киевлян. Даже несмотря на то, что столичные власти организовали дополнительные маршруты наземного транспорта.

Аварийные мосты

Критическая ситуация в столице и с мостами, добавил глава Союза коммунальных потребителей Украины Олег Попенко. Оказывается, мосты в Киеве находятся в крайне аварийном состоянии. Мост Патона вообще в неположенном состоянии.

“Мы знаем, в каком состоянии мосты. Южный мост каждый год закрывают для ремонта. Сейчас вообще закрыли. Говорят, война. Ложь! Его закрыли потому, что он уже в аварийном состоянии. Почему сузили мост Патона? Он не выдерживает автопогрузку в таком количестве. Потому что если добавить одну полосу, то он развалится! Приблизительно в таком состоянии и мост метро”.

О страшных последствиях предупредил транспортный эксперт и инженер Дмитрий Беспалов в комментарии Liga.net.

«Я инженер и не пойму, как можно эксплуатировать сооружение, которое мы признаем официально по нашим нормам и стандартам нетрудоспособным. Это полная деградация всего инженерного. И если мы будем продолжать так и дальше, я боюсь, что мы потеряем всю свою инфраструктуру”.

Напомним, что мост Метро и Патона в Киеве официально признаны нетрудоспособными. Еще летом 2023 года специальная комиссия, которая была создана для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), признала аварийными мосты Патона и Метро, и каждый десятый мост в Украине

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