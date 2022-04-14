Эта война есть и будет кровавой, потому что жизнь других для Путина не имеет никакого значения: интервью со спикером МИД Польши

Эта война есть и будет кровавой, потому что жизнь других для Путина не имеет никакого значения: интервью со спикером МИД Польши

Польша всегда поддерживает региональные альянсы с участием Украины. Но самый главный альянс – это НАТО. Варшава, прежде всего, поддерживает вступление Украины в НАТО.

После исторического и знакового визита премьера Великобритании Бориса Джонсона, в Киеве настоящий дипломатический аншлаг. В среду, 13 апреля, в Украину так же поездом прибыли президенты сразу четырех стран – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Они встретились с украинским руководством и посетили полностью разрушенную Путиным Бородянку.

В четверг, 14 апреля, в Киев прибыли спикеры Сената Чехии и Польши. Но не обошлось и без дипломатических скандалов. Спикер парламента Грузии внезапно передумал и готов посетить Киев. А вот президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, напротив, не хочет видеть Украина, что стало поводом для громкого политического скандала внутри самой Германии.

Вместе со спикером МИД Польши Лукашем Ясиной, ТСН.ua проанализировал итоги визита Анджея Дуды в Киев, как заставить Путина закончить войну, что случилось с венгерским премьером Орбаном, и, наконец, когда Франция и Германия откажутся от диалога с Путиным.

– В среду, 13 апреля, Анджей Дуда вместе с лидерами стран Балтии был в Киеве. Какова главная цель этого визита?

– Президент Польши был в Украине до войны. Сейчас приехал, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским, другими украинскими политиками, чтобы сказать вам, какая политика Польши, мы всегда вас поддерживаем, что мы всегда будем с вами, и что никто из Польши не боится ехать в Киев и говорить.

Первые польские политики, приехавшие в Киев во время войны – это были премьер Матуеш Моравецкий и вице-премьер Ярослав Качиньский 15 марта. Теперь это продолжается. Не может быть каких-либо разговоров о Западной Европе, об Украине, без Польши и стран Балтии. Мы, литовцы, латвийцы, эстонцы – теперь восточный фланг НАТО. Война в Украине – это тоже большая угроза для нас. И война также требует символов, требует политиков, гуляющих по Киеву, как Борис Джонсон.

И для нас, поляков, очень важно, что польский президент это делает. Но важны также политические переговоры польских и украинских политиков. Владимир Зеленский и Анджей Дуда говорят каждый день. Но всегда лучше говорить, как мы его называем в Польше, вживую. Потому что можно все сказать, все секреты, все проблемы, можно лучше слышать другого человека.

– Накануне в Варшаве Анджей Дуда встречался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которого отказались принимать в Киеве. По мнению Польши, действительно ли Берлин действительно изменил свое отношение к Путину и России?

– Мы хотим, чтобы изменил. Это важно как для Европы, так и для Украины. Любая поддержка России, политическая, экономическая – это зло. Это шаг к уничтожению Украины. Наши немецкие партнеры говорят нам, что они изменились, что теперь хотят перемен и не будут поддерживать Россию, что будут больше поддерживать Украину. Но мы ждем не слов, а фактов. Украине нужно оружие. Украине нужны деньги на восстановление городов и сел. А России не нужно больше денег из Германии за энергоносители. Польша всегда будет поддерживать немецкие перемены. Но немцы не всегда поддерживают новые санкции против России, изменение в отношении "Северного потока-2"… Ждем смену подходов наших немецких друзей.

- Во вторник, 12 апреля, Россия начала перемещение береговых ракетных комплексов "Бастион" вблизи границы с Финляндией сразу после заявлений последней о вступлении в НАТО. Так Путин может напасть и на Финляндию?

– С 24 февраля мы знаем, что этот человек может сделать все. Финляндия может быть в НАТО, и это их личное дело. Так же и Швеция – хотят они быть в НАТО или нет. И никто не может им возразить. Мы всегда будем поддерживать наших финских и шведских друзей. Что касается агрессии Владимира Путина, я хочу, чтобы никакой новой агрессии не было. Но никто не знает, что в уме Владимира Владимировича.

– Мы слышали, как Кремль неоднократно угрожал Польше и странам Балтии. Как Варшава оценивает риск нападения Путина и готова ли НАТО дать ответ?

– Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против целого Альянса. И если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, это будет красная линия для всех нас. Но я бы хотел, чтобы Владимир Путин никогда больше не начал никакой агрессии.

- Вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Это только предложение, ведутся ли реальные переговоры?

– Это предложение.

- А как насчет полноценной американской военной базы? Несколько лет назад подобные дискуссии продолжались.

– Польша всегда поддерживает американскую базу для размещения здесь на постоянной основе. Мы уже пригласили наших американских союзников. Однако они нам не сказали, будет ли база или нет.

- Понятно, что после этой войны европейская архитектура безопасности будет совсем другой. Рассматривает ли Польша возможность создания нового регионального альянса безопасности с участием Украины?

– Польша всегда поддерживает такие альянсы. Однако важнейший альянс – это НАТО. Мы поддерживаем вступление Украины в НАТО. Но у НАТО 30 стран-членов. И не все соглашаются с тем, что Украина НАТО нужна. Подождем. Тем не менее, у нас уже есть формат безопасности, который мы создали в Люблине, где Украина уже есть, вместе с Польшей и Литвой, который является дополнением НАТО на Востоке Европы. Польша всегда будет поддерживать форматы безопасности, где безопасность Украины и Польши будет обеспечена. Например с Великобританией. Для нас безопасность Украины – важнейший элемент безопасности Европы. И мы всегда будем так говорить.

- Польша поддержала проект резолюции Генассамблеи ООН, одобрение которого может состояться уже в апреле относительно внеочередных заседаний каждый раз, как в Совбезе применяется право вето. Скажите, Польша вообще верит, что ООН еще жива?

– Верить в ООН надо. В перемены в ООН верить тоже нужно. Сейчас никто не желает изменять ситуацию. Китай, Россия – в Совбезе у них будет право вето. Однако это не значит, что такие изменения никто не поддержит позже.

– Байден впервые признал действия России геноцидом против украинского народа. Как Варшава видит признание этого факта на уровне Евросоюза? Может, стоит запустить волну принятия соответствующих резолюций в парламентах стран ЕС?

– Резолюции этого не изменят. Нам нужен трибунал в суде. Не все называют это геноцидом. Но военное преступление – это тоже очень большое преступление. Польша будет поддерживать все, учитывая трибунал, свидетелей, предоставить инструменты Украине и украинцам, как это делать. Потому что для нас, поляков, очень важно, чтобы после этой войны такие преступники, как Путин, были осуждены.

- Польша выслала 45 российских дипломатов…

- шпионов.

- Россия выслала 38 польских дипломатов. Можно ли сказать, что дипломатические отношения между Польшей и РФ де-факто разорваны?

– Есть российский посол в Варшаве. Есть польский посол в Москве. Они там. Однако отношений между Польшей и Россией пока нет. Это только формально и, как говорят наши российские "друзья", нужно делать.

- Достаточно ли сейчас санкций против России?

– Нет, не достаточно. Надо отключить от SWIFT все банки, закрыть энергетические связи, деньги для России с Запада, поездки. То есть надо закрыть все, изолировать Россию.

– И тогда это окончательно остановит Путина? Есть ли еще что-нибудь, что можно сделать?

– Надо делать все, что может сдержать российскую агрессию.

- Американские СМИ пишут, что среди стран-членов НАТО нет единства, как дальше действовать в отношении России. Польша, страны Балтии и другие считают, что Путин понимает силу, поэтому и действовать надо с позиции силы. Другие – прежде всего Франция и Германия – что нужно сохранять диалог с Путиным.

- Диалог возможен только, если Россия выйдет из Украины, остановит свою агрессию и преступления в Мариуполе, Буче, Харькове. Тогда будет возможен диалог. Диалог с агрессором возможен, только если он уже не агрессор. И если западные партнеры говорят вместе с нами и странами Балтии.

– Несмотря на это, Франция и Германия хотят продолжать диалог с Путиным. Что должно произойти, чтобы там наконец-то произошло прозрение?

– Сказать Путину, что не будет больше ни одного business as usual, что 24 февраля все изменилось, что нельзя бомбить украинские города, и что больше не будет денег из Европы. Только это можно сказать, если ты Эммануэль Макрон или Олаф Шольц. Это наше мнение.

- У Польши есть прогнозы, сколько еще будет продолжаться война?

– Сейчас звучит много прогнозов: от быстрого успеха украинских сил до многих лет. Однако я как пресс-секретарь польского МИД могу лишь сказать, что для нас важные факты. А факт такой, что в Украине агрессия, и мы поддерживаем Украину. Все остальное – только прогнозы.

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– Путин достиг своих целей?

– Никто этого не знает. Проблема в том, что мы очень немного знаем о России, Кремле. А это тоже большая проблема. Ибо нельзя проводить диалог с людьми, которых мы не знаем, не знаем, что они делают, и нормальны ли они.

– О чем может свидетельствовать назначение руководителем войны против Украины сирийского мясника, российского генерала Дворникова? Что Путин хочет сделать эту войну еще более кровавой?

– Да, он эскалирует, посылает ракеты в дома, убивает людей, детей, мужчин и женщин, живущих в маленьких городах и селах. Он эскалировал, эскалирует и будет эскалировать. Эта война есть и будет кровавой. Владимир Путин является преступником, для которого это не имеет никакого значения, не важно жизни других. И он будет продолжать быть таким агрессором на таком же уровне в ближайшие месяцы.

– Что произошло с Венгрией? Все видели официальные заявления Варшавы в адрес Орбана, чтобы они открыли глаза на военные преступления России.

- Венгрия – наш союзник. У нас очень большая и долгая историческая дружба от тысячи лет. Да, по моему мнению, и будет. Но мы всегда будем поддерживать Украину. И всегда будем говорить нашим венгерским друзьям, что Россия – зло, что нельзя поддерживать Россию, что нельзя атаковать Украину во время войны. Однако венгерские друзья нас не слушают.

– Можно ли сказать, что Виктор Орбан является агентом Путина в ЕС?

- Виктор Орбан – это лидер Венгрии, который совершает самую большую в истории Венгрии ошибку.

– Украина очень благодарна Польше за поддержку, в том числе и наших беженцев. Польша приняла уже более 2,5 млн украинцев. Это огромные расходы из госбюджета. Согласился ли ЕС помочь Польше?

– Мы ждем помощи. До этого времени все делаем за свои деньги. Это делают наши правительства и граждане. ЕС поддерживает нас, но мало денег дают. На мой взгляд, это изменится. Но пока ждем.