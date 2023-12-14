Этапы победы войны, угроза нападения РФ на НАТО и ловушка "заморозки": главное из статьи Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью для известного американского издания Foreign Affairs под названием "У Украины есть путь к победе". В этой колонке дипломат выразил убеждение, что у Украины есть шанс на победу, и предупредил о катастрофических последствиях для Европы и США в случае победы Путина.

ТСН.ua собрал главные тезисы главы МИД Дмитрия Кулебы.

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Кулеба ответил всем скептикам

Украинский дипломат остро ответил всем критикам, которые скептически относятся к перспективам Украины и не верят в ее победу. Кулеба подчеркнул, что эти голоса скорее раздаются "не на дипломатических встречах или военных сессиях планирования, а скорее в новостях и комментариях экспертов".

"Большинство открыто не утверждает, что Украина должна просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, имеет четкие стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", — считает он.

По его мнению, пессимизм скептиков "неоправдан". Он уверен, что победа Украины "доступна".

"Политики в Вашингтоне и других столицах должны помнить об общей картине и оставаться на пути. Украинская победа потребует стратегической выдержки и дальновидности — как и во время нашего недавнего контрнаступления, освобождение каждого квадратного метра территории нуждается в огромных жертвах наших солдат, — но нет сомнения, что победа достижима", — подчеркнули Кулеба.

Последствия поражения Украины для мира

В то же время глава МИД предупредил партнеров о "тревожных последствиях" в случае победы Путина.

"За почти два года жестокой войны в Украине российский президент Владимир Путин поднял ставки до такого уровня, что половинчатые решения невозможны. Любой результат, кроме явного поражения России в Украине, имел бы тревожные последствия, и не только для моей страны — это повлекло за собой". бы глобальный беспорядок, который в конце концов также угрожал бы Соединенным Штатам и их союзникам", - написал глава внешнедипломатического ведомства.

Кулеба еще раз повторил, что даже частичный успех Путина вдохновит "авторитарных лидеров и агрессоров во всем мире пойти по его стопам".

Владимир Путин. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Этапы победы в войне

Глава МИД признал, что нынешняя фаза войны непроста ни для Украины, ни для партнеров.

"Все хотят скорых голливудских прорывов на поле боя, которые приведут к быстрому краху российской оккупации. Хотя наши цели не будут достигнуты мгновенно, постоянная международная поддержка Украины со временем обеспечит достижение ощутимых результатов местных контрнаступлений на передовой, постепенно уничтожая российские силы и срывая планы продолжительной войны", — заметил он.

По его словам, наши цели достижимы в военном плане, пока действуют три фактора:

адекватная военная помощь , включая реактивные самолеты, беспилотники, противовоздушную оборону, артиллерийские снаряды и средства дальнего действия, которые позволяют нам наносить удары глубоко в тылу врага; быстрое развитие промышленных мощностей в Соединенных Штатах и Европе, а также в Украине, как для обеспечения военных потребности Украины, так и для пополнения оборонных запасов США и Европы;

принципиальный и реалистичный подход к перспективе переговоров с Россией С этими элементами наши усилия принесут заметный прогресс на передовой. Однако не отклоняться от курса и не сделать вывод, что борьба безнадежна просто потому, что один этап не оправдал ожиданий некоторых наблюдателей".

Победы Украины во время контрнаступления

Несмотря на сложности с контрнаступлением, по мнению Кулебы, Украина достигла заметных результатов за последние месяцы. Это – битва за Черное море и плацдарм на левом берегу Днепра.

"Мы выиграли битву за Черное море и тем самым восстановили постоянный поток морского экспорта, принося пользу как нашей экономике, так и глобальной продовольственной безопасности. Мы добились побед на южном фронте, недавно закрепили плацдарм на восточном берегу Днепра. российские нападения и нанесли значительные потери российским силам, в частности, сорвав их попытки на Авдеевку и Купянск. Несмотря на огромные усилия, российские войска не сумели добиться никаких успехов на земле", — подчеркнул дипломат.

Украинские военные на бронетехнике во время контрнаступления / Фото: Getty Images

Ловушка "замораживания" войны

Кулеба также ответил аналитикам и экспертам, которые считают, что " замораживание конфликта путем прекращения огня в настоящее время является реалистичным вариантом".

"Проблема не только в том, что прекращение огня сейчас вознаградит российскую агрессию. Вместо того чтобы прекратить войну, прекращение огня просто приостановило бы боевые действия, пока Россия не будет готова осуществить новый толчок вглубь страны. А тем временем это позволило бы российским оккупационным войскам укрепить свои позиции бетоном и минными полями, исключив их изгнание в будущем и обрекая миллионы украинцев на десятилетия репрессий под оккупацией", — считает он.

Более того, Кулеба добавил, что такого переговорного прекращения огня даже не рассматривается.

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Какая угроза ждет НАТО, если сейчас "заморозить" войну

По мнению дипломата, "заморозка" войны даст укрепиться России и через несколько лет снова напасть, но уже не только на Украину, но и на страны НАТО.

"Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет, потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО", — отметил Кулеба.

Он напомнил тем, кто верит, что "Россия не нападет на страну НАТО после празднования успеха в Украине, стоит вспомнить, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад".

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"Поддержка Украины – не благотворительность"

Кулеба подчеркнул для скептиков, что поддержка Украины "не есть и никогда не была благотворительностью".

"Эта поддержка не является и никогда не была благотворительностью. Каждый доллар, вложенный в оборону Украины, возвращает ее сторонникам чистые дивиденды безопасности. Это позволило Украине успешно дать отпор российской агрессии и предотвратить катастрофическую эскалацию в Европе. И все это Украина сделала с помощью американской помощи, что составляет примерно 3% годового оборонного бюджета США", — считает он.

Украинский дипломат добавил, что, кроме США, Украине также помогают страны блока НАТО. Он выразил благодарность всем странам, которые помогают Киеву.

"Мы в Украине полностью осознаем объемы помощи, которую мы получили от Соединенных Штатов, европейских стран и других союзников, и мы безгранично благодарны правительствам, законодателям и отдельным лицам, которые протянули руку помощи нашей стране в войны. Мы управляем поддержкой максимально прозрачно и подотчетно: американские инспекторы военной помощи Украине не нашли доказательств значительных мотов, мошенничества или злоупотреблений", — сказал он.

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Напоследок Кулеба опроверг российские нарративы, что якобы Украина не стремится к миру. Он напомнил об "украинской формуле мира", в которой четко изложена позиция Украины.

"Ни одна страна мира так не стремится к миру, как Украина. Не наша сторона хочет, чтобы эта война продолжалась бесконечно, а Путин хочет. И именно Украина платит самую большую цену за эту войну. Каждый день мы теряем некоторых из наших лучших мужчин и женщин. Вряд ли найдется украинская семья, которая непосредственно не почувствовала боль войны.Во многих случаях наши воины служат более 20 месяцев, застряв в грязных или ледяных окопах под ежедневной российской бомбардировкой, а дать возвращения не видно, жертвы, нанесенные гражданским лицам или во время жестоких авиаударов, или во время оккупации, продолжают расти, и ужас украинских детей, похищаемых, а затем «усыновляющим» российские семьи для «перевоспитания», продолжает преследовать всех нас", — подчеркнул он.

Кулеба напомнил последние соцопросы, утверждающие, что украинцы не готовы опускать руки и выбирать "мир" любой ценой.

" Согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, 80% украинцев выступают против территориальных уступок России. Другой опрос показал, что 53 процента украинцев готовы выдержать годы военного лихолетья ради победы Украины", — цитирует он результаты.

Напомним, ранее Кулеба объяснил, почему поражение Украины будет стоить Западу очень дорого.

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