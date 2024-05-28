Эти кадры облетели весь мир: появились новые жуткие подробности удара РФ по "Эпицентру" в Харькове

К моменту ударов по гипермаркету там, вероятно, находилось около двух сотен человек.

Трагедия в Харькове всколыхнула всю Украину. Ежедневно всплывают новые жуткие подробности удара россиян по "Эпицентру". Россия в выходной день прицельно избивала авиабомбами по строительному гипермаркету. Стало известно, что жертв могло быть гораздо больше. Правоохранители обнаружили вблизи места трагедии еще один боеприпас – к счастью, он не разорвался. Тем временем спасатели идентифицировали тело молодого человека — отца того самого мальчика, фотография которого облетела всю страну.

Новые подробности кровавого теракта России в Харькове рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Удар по "Эпицентру" в Харькове

Эта фотография облетела Сеть и все украинские СМИ. 8-летний Миша из Харькова проходит тест ДНК прямо возле "Эпицентра", на который 25 мая Россия направила несколько авиабомб.

Фото: скриншот с видео

Мама мальчика, поняв, что, вероятно, его отец среди жертв обратились в полицию. Папа мальчика работал в гипермаркете в отделе декора и во время удара находился в здании. И вот на третьи сутки после ракетного удара РФ по "Эпицентру" идентифицировали тело отца Миши, сообщили в полиции Харьковской области.

“Полиция нашла отца восьмилетнего Миши. Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, отобранного у мальчика”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 28 мая количество жертв в Харькове выросло до 18. Поисковые работы продолжаются. Вот в таких условиях работают спасатели после попаданий в "Эпицентр".

Также в Сети появились шокирующие кадры из середины "Эпицентра" в момент прилетов и видео оставшегося после ударов по гипермаркету.

Напомним, что на момент ударов по гипермаркету там, вероятно, находилось около двух сотен человек. Российские террористы попали по "Эпицентру" двумя управляемыми авиабомбами. Это были новейшие боеприпасы увеличенной дальности. Момент удара также попал на видео.

Жертв могло быть больше

По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество погибших в результате удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до 18. Ранены 48 человек. Без вести пропавшими остаются 5 человек. Информация о количестве жертв и пострадавших может изменяться, поскольку по состоянию на 28 мая продолжается поисковая операция.

Более того, жертв в "Эпицентре", который Россия атаковала ракетами 25 мая, могло быть гораздо больше. В 80 км от гипермаркета нашли неразорванный боеприпас, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

“Прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорванный боеприпас в около 80 метрах от строительного гипермаркета, потерпевшего вражеские авиаудары 25 мая. Предварительно это также УМПБ Д-30”, — говорится в сообщении.

Кроме того, установили, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БПЛА-разведчиков.

Это свидетельствует о сознательной тактике российской федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы повлечь за собой как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города”, — сообщили в прокуратуре.

Харьков нуждается в защите

Российская армия чаще всего наносит удары по Харькову баллистическими ракетами С-300, авиабомбами и беспилотниками Shahed. Эти виды вооружения имеют разную скорость полета и дальность поражения. Однако все равно харьковчане имеют катастрофически мало времени, чтобы скрыться. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко: “Скорость авиабомбы УМПБ Д-30 составляет около 600 км/ч. оккупанты запускают ее на расстоянии примерно 70-90 км от Харькова. У харьковчан есть около 4-6 минут — в зависимости от того, где был осуществлен запуск, куда планирует ударить бомба”.

Скорость беспилотников Shahed – около 200 км/ч. Чубенко отмечает, что Воздушные силы предупреждают об опасности и в этом случае у жителей города немного больше времени для спуска к укрытию: "В принципе — это 10, 15, 20 минут подлета в город с момента их идентификации на границе с Украиной".

А вот скорость баллистических ракет С-300 и Искандер-М составляет более 5 000 км/ч. Если оккупанты запускают эти воздушные цели из Белгородской области, то в Харьков такая ракета долетает за 1 минуту полета. Конечно, ситуацию с защитой неба над Харьковом могло бы улучшить больше систем противовоздушной обороны. Однако мэр города Игорь Терехов объяснил, почему Харьков не может сам купить себе ПВО. Он сообщил, что провел ряд разговоров с международными организациями, а также встречался с представительницей ООН. Перед всеми он поднимал вопрос о предоставлении Харькову современных систем ПВО.

“Нам сегодня необходимо закрыть небо, чтобы не было таких случаев, ужасных случаев, которые сегодня случаются каждый день. И "Эпицентр" этому тоже подтверждение. И вчерашний обстрел – это тоже подтверждение. Для нас нужно сегодня закрыть небо. К сожалению, мы не можем приобрести это ПВО. Это невозможно, потому что это межгосударственные отношения. Сегодня ПВО не продается и ни один город не может приобрести системы ПВО. Но мы можем получить эти системы ПВО от наших международных партнеров. И потому таков был разговор с Дениз Браун и с другими представителями международных организаций”, — сказал Терехов.

О защите Харькова и всей Украины постоянно говорит и президент Украины Владимир Зеленский. 28 мая он отметил, что "Путин имеет только один элемент влияния — это разрушение жизни". Об этом он заявил во время своей рабочей поездки в Бельгию, где было подписано безопасное соглашение с этой страной.

“Мы будем очень благодарны, если сейчас Европейский союз, наши дружественные партнеры проголосуют и примут новый санкционный пакет против агрессии России. Сейчас Харьковщина под ударом. И мы должны четко осознавать, что у путина только один элемент влияния — это разрушение жизни. Ничего другого он не желает делать. Поэтому ключевое – это достаточная сила оружия, чтобы физически можно было защититься от террора России”.

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