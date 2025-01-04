Эти события изменят жизнь в Украине: названы три переломных даты

В 2025 году будет сразу три переломных даты для Украины! Многие прогнозируют, что именно в новом году произойдет заморозка войны. Впрочем, до сих пор неясно, на каких условиях.

О ключевых событиях 2025 года: инаугурация Трампа, встреча с Путиным и саммит НАТО – в эксклюзиве TSN.ua.

Главные события 2025 года

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан предсказывает, что война России против Украины закончится в 2025 году: либо мирными переговорами, либо одна из противных сторон будет уничтожена. Правда, его прогнозы уже давно никто не воспринимает всерьез, ведь Виктор Орбан продвигает последовательно интересы Кремля в ЕС. Как и словацкий премьер Роберт Фицо, 22 декабря даже съездивший в Путин в Москву, чтобы поговорить о сохранении транзита российского газа, который Украина с 7 утра 1 января 2025 года перестанет прокачивать.

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По словам президента Зеленского, Фицо "хочет ослабить Европу и помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны". Хотя на самом деле не только Фицо и Орбан стремятся к прекращению войны любой ценой.

Следующий 2025 год будет ключевым для Украины. И первое знаковое для нас событие – это, конечно, инаугурация Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Ожидается, что после нее избранный 47-й президент США будет добиваться скорой встречи с Путиным, чтобы попытаться договориться о режиме прекращения огня и замораживания войны. От результатов этих переговоров будет зависеть и дальнейшая военная помощь Украине, которую в Конгрессе США будут обсуждать уже весной 2025 года.

Решающие месяцы

А июнь-июль в следующем году станет для Украины по-настоящему переломным. О ключевых датах и событиях 2025 года подробно рассказала журналистка ТСН.ua Кристина Зеленюк. Так что на днях Трамп заявил, что Путин готов с ним встретиться как можно быстрее, добавив, что эту ужасную войну нужно остановить. Можно предположить, что после инаугурации Трамп поручит своей команде готовить большой саммит с Путиным. Ведь первый президентский термин Трампа отметился его попытками найти общий язык с диктаторами. Он несколько раз встречался с Путиным и лидером Северной Кореи, сейчас воюющей против Украины на стороне России. Однако никаких результатов это не принесло – одни скандалы. Так, например, во время встречи с Путиным в Хельсинки в 2018 году Трамп поставил его слова выше данных американской разведки о вмешательстве России в выборы в США в 2016-м.

Когда встретятся Путин и Трамп?

В Кремле уже заявили, что "пока никаких реальных импульсов" по поводу встречи Путина и Трампа нет. Хотя на прямой линии на прошлой неделе Путин говорил, что готов к разговору и встрече с Трампом.

Избранный 47 президент США неоднократно заявлял, что прекратит войну России против Украины за 24 часа, однако никогда не говорил, как планирует это сделать. Ну собственно этого и не произошло. По словам его спецпредставителя по Украине и России Кита Келлога, Трамп хочет "прекратить убийства и принести мир в регион". Но мир, по его словам, должен быть "справедлив, устойчив и безопасен".

Неоднократные заявления Трампа, что он закончит войну через 24 часа, – не более чем предвыборный популизм. Однако по его шагам после инаугурации эксперты, аналитики, СМИ и другие западные лидеры не прекращают спорить. Например, сейчас Трамп полушутя призывает Канаду стать 51-м американским штатом, если ее экономика не выдержит 25% тарифы на экспорт в США, которые он угрожает ввести.

На днях Трамп пошел еще дальше, заявив о желании купить Гренландию и возобновить контроль над Панамским каналом.

Заявления Трампа в адрес Канады уже привели к отставке вице-премьера и министерши финансов украинского происхождения Христи Фриланд. СМИ даже пишут о возможной отставке всего правительства во главе с Джастином Трюдо.

Дания уже объявила о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии – по меньшей мере $1,6 млрд. А премьер автономного региона Мута Эгеде заявил, что Гренландия не продается. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино также подчеркнул, что каждый квадратный метр Панамского канала принадлежит и будет принадлежать Панаме. На что Трамп в соцсетях ответил: "Посмотрим".

Как видим, как и во время предвыборной кампании, так и после избрания Трамп продолжает давать скандальные и популистические обещания, которые он вряд ли когда-нибудь выполнит.

Сможет ли Трамп окончить войну?

То же касается и попыток закончить войну России против Украины. По информации испанской газеты El Pais, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского подумать о прекращении огня и отказе от оккупированных Россией украинских территорий в рамках возможных переговоров об урегулировании.

К тому же, как отмечает издание, и в Европе по этому поводу изменились настроения: сейчас там обсуждают, какой именно будет выглядеть украинская победа; затем будут определяться условия мира; а уже после этого гарантии безопасности и возможность развертывания европейской миротворческой или мониторинговой миссии на линии столкновения. Однако до этого еще очень далеко.

Сейчас можно спрогнозировать, что в ближайшие полгода Администрация Байдена постарается понять, на каких условиях Путин согласится начать переговоры о режиме прекращения огня. Ведь, как недавно сказал сам Трамп, "Зеленский должен готовиться к заключению соглашения".

ТСН.ua уже сообщал, что в начале января Кит Келлог поедет в Киев и несколько других европейских столиц – Лондон, Париж и Рим. Также он может посетить Москву, если его пригласят.

А вот что в свою очередь заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Show Sunday Special: "Трамп дал очень четко понять, что война должна закончиться. Было интересно наблюдать за изменениями по этому поводу в Украине и среди европейских лидеров. Часть работы нашей команды, которую собрал Трамп, — определить: кто должен быть за столом; основа для соглашения, что лучше всего будет отвечать нашим интересам? это даже нереалистичная цель".

Что будет с финансовой помощью Украине?

В этом интервью Майк Уолтц также вспомнил, как в Конгрессе принимался последний пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов, который с сентября 2023 по апрель 2024 года под разными поводами руками спикера Палаты представителей Майка Джонсона блокировал Дональд Трамп. По словам Волтца, тогда ряд республиканцев потребовали от Администрации Байдена озвучить конечную цель поддержки Украины, а также, сколько денег и ресурсов понадобится на ее реализацию.

В то же время Майк Уолтц почему-то забыл добавить, что сначала, в сентябре 2023 года, Трамп шантажировал Байдена мексиканской границей, на безопасность которого требовал выделить больше денег, иначе республиканцы угрожали заблокировать принятие госбюджета-2024. Однако впоследствии они почему-то забыли об этом условии, взяв в заложники только вопрос о дальнейшей помощи Украине.

Похоже, Трамп и его команда действительно уверены, что смогут договориться с Путиным. Приблизительно то же самое происходило и в Украине после президентских и парламентских выборов 2019 года. Уже известно, что с согласия начать переговоры в каком-то формате, Кремль потребует снятия санкций. Каких именно, согласятся ли на это США? Это открытый вопрос, как и то, продолжит ли Трамп после инаугурации 20 января оказывать Украине военную помощь? Ведь из пакета на 61 миллиард долларов для Украины осталось около 5,6 миллиарда, которые Администрация Байдена вряд ли успеет использовать до конца года. Часть этих средств может перейти в Администрацию Трампа, который не исключил, что Украине нужно готовиться к сокращению поддержки со стороны США.

В начале декабря Администрация Байдена просила Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины и пополнение запасов оружия на американских складах. Но этот запрос не нашел поддержки на Капитолийском холме. Майк Джонсон ответил, что не намерен выносить это предложение на голосование. На прошлой неделе Конгресс утвердил оборонный бюджет США в размере 895 миллиардов долларов без дополнительного финансирования для Украины и лендлиза. Однако окончательное голосование по всем расходам в рамках бюджета США на 2025 год состоится в марте-апреле. Тогда же мы можем ожидать и возобновления разговоров о дальнейшей военной поддержке Украины.

Ключевые события

Но очень важной для Украины станет середина года.

Во-первых, по словам украинского министра финансов Сергея Марченко, без помощи США мы сможем воевать, по крайней мере, до середины 2025 года. Поэтому до июня-июля Администрация Трампа должна принять решение о дальнейшей вооруженной поддержке Украины. Ведь очевидно, что ее блокировка или заморозка будет одним из ключевых условий согласия Путина на переговоры по прекращению огня.

Во-вторых, в начале июня в Канаде состоится саммит G7, а 24-26 июня – саммит НАТО в Гааге (Нидерланды). По информации Financial Times, Трамп потребует от союзников по Альянсу увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Это огромные деньги, однако требование достаточно обосновано. Для сравнения, в 2025 году расходы России на войну составят 6,8-8% ВВП. Хотя расходы самих США на оборону в 2024 году составили 3,1% ВВП.

Во время своего первого президентского срока на саммите НАТО в Брюсселе 2018 года Дональд Трамп даже угрожал союзникам выходом США из Альянса, если те не увеличат расходы на оборону до 2% ВВП, критикуя в то же время Германию и другие европейские страны за покупку российского газа.

Наверное, чего-то подобного следует ожидать и на следующем саммите НАТО в Гааге вместе с призывами Трампа покупать больше американской нефти и газа.

Почему этот саммит так важен

Для Украины саммит НАТО в Гааге – это очередная ступень к еще большему приближению вступления в Альянс, который является самой действенной гарантией безопасности от повторения российской агрессии в будущем.

В то же время, членство Украины в НАТО – это один из главных вопросов, который будет на столе предстоящих переговоров с Россией. Если таковые, конечно, будут. Судя по многочисленным комментариям членов команды Трампа, например его вице-президента Джей Ди Венса, членство Украины в Альянсе нужно отложить в долгий ящик в обмен на установление режима прекращения огня и замораживания войны.

В то же время, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова (от 29 ноября по 14 декабря), 47% украинцев поддержали бы вступление в НАТО, если бы часть территории Украины все еще осталась оккупированной. Это на 14% больше, чем в июне 2023 года, что свидетельствует об изменениях в настроениях украинцев к концу третьего года полномасштабной войны.

Опрос по заказу Центра "Новая Европа" (с 15 ноября по 27 ноября 2024 года) также показал, что 70,3% украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в НАТО (когда НАТО приглашает Украину в международных границах, однако статья 5 о коллективной обороне не будет распространяться на оккупированные Россией украинские территории).

Однако, по этой идее, как в целом по приглашению Украины в НАТО, единодушной поддержки в рядах союзников нет. Все ожидают инаугурации Трампа и первых шагов его команды по попытке урегулировать войну России против Украины. Некоторые украинские и даже европейские дипломаты надеются, что Трамп может поддержать приглашение Украины в НАТО, когда увидит, что Путин незаинтересован в переговорах, прекращении войны и тем более в каких-то уступках.

Правда, возможен и другой вариант, когда, не добившись результата, Трамп отвернется от Украины, сбросив бремя вооруженной и финансовой поддержки на Европу.

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Напомним, Зеленский назвал условие быстрого завершения "горячей стадии" войны. Он считает, что все может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции, которая будет совпадать с позицией европейских партнеров.

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