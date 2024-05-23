Эти видео шокировали всех: били ли представители ТЦК мужчин в Харькове – что известно

Разговор на повышенных тонах, пинки и нецензурная брань. В Харькове работники ТЦК якобы дважды за день избили мужчин. Факт избиения гражданских зафиксировали на видео очевидцы. Жители были шокированы поведением представителей ТЦК, которые на улице среди бела дня и в присутствии полицейских применили физическую силу в отношении гражданских мужчин. В ТЦК уже отреагировали. Говорят, что не все столь однозначно. Все детали вопиющего инцидента – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Драка между ТЦК и гражданскими

22 мая скандальное видео облетело почти все паблики и вызвало достаточно большой резонанс в обществе. Громкие заголовки и эмоциональные комментарии украинцев заполонили сеть. Более того, местные телеграмм-каналы писали, что представители ТЦК обматерили женщину, ударили лежащего мужчину, а впоследствии разбили голову другому. И действительно, если посмотреть видео еще раз, или найти запись с другого ракурса все так и кажется.

Более того, сообщалось, что даже после того как очевидцы вызвали полицейских и скорую, конфликт не завершился. Мужчины в форме продолжили выяснять отношения с гражданскими. Разговор на повышенных тонах шел о том, кто "лучше воевал".

Избиение мужчин работниками ТЦК в Харькове

Также есть видео, где видна драка с мужчиной, который идет с места происшествия с синяком на лице. Полиция практически не вмешивается в происходящее, хотя все события развернулись на глазах у маленького ребенка, который, вероятно, является дочерью мужчины, которого ударил представитель ТЦК.

Все ждали официальную реакцию от ТЦК и вот она появилась. Там утверждают, что конфликт начался из-за того, что мужчины якобы первыми спровоцировали военных. Говорят, что гражданские якобы были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а начало конфликтной ситуации не попало на видео.

"В социальных сетях, 22 мая, обнародовано видео конфликта между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП. Инцидент произошел в Харькове во время оповещения граждан военнослужащими. Предварительно установлено, что конфликт начался из-за применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения", физической силы против военнослужащих.

В то же время распространяется только фрагмент видео по ситуации, указанных выше эпизодов нет.

Что говорят в полиции

В полиции также прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник сообщила ТСН.ua, что идет проверка.

"Мы видели эти видео. Безусловно, идет проверка этих конфликтов", — говорит Баранник.

На вопрос о том, являются ли люди в военной форме работниками ТЦК, представитель полиции ответил, что это выясняют другие правоохранительные структуры.

Также в сообщении Харьковского ОТЦК и СП говорится, что из-за конфликта пострадал солдат роты охраны, ему наложили швы на рану от удара в районе скул. Сообщается также, что назначено служебное расследование, по результатам которого будут приниматься соответствующие дисциплинарные меры.

“Убеждены, что этому инциденту, произошедшему в присутствии сотрудников Национальной полиции, будет оперативно дана соответствующая правовая оценка. После возбуждения уголовного производства командование будет оказывать полное содействие работе правоохранительных органов. В то же время командование и личный состав Харьковского ОТЦК осуждает действия военнослужащих, подвергшихся провоцированию со стороны лиц с неадекватным поведением. У них не было, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры", – отметили в ТЦК.

Также в Харьковском ТЦК напомнили, что в государстве продолжаются меры оповещения военнообязанных, к которым привлечены военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки, большинство из которых непосредственно участвовали в боевых действиях и переведены в ТЦК по состоянию здоровья, после ранений и боевых травм.

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