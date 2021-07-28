Этнические особенности регионов: в Украине реставрируют экспонаты музея Пирогово

Проект реконструкции еще разрабатывается.

Отреставрируют экспонаты и привлекут больше туристов. В Национальном музее архитектуры и быта Украины Минкульт с меценатами подписал меморандум о его возрождении.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" 28 июля.

Музей Пирогово занимает площадь более 130 гектаров. Это комплекс, который собрал все этнографические регионы Украины, вместе с особенностями их архитектуры, ландшафта и предметов быта начиная с 16-того века. А еще это крупнейший в Европе музей под открытым небом.

Стоимость работ пока неизвестна, ведь проект еще разрабатывают, однако обещают построить инфраструктуру музея, восстановить уникальные дома, мельницы и коммуникации. Начать обещают с ворот в музей, там до Нового года должен появиться оборудованный вход, стенды с информацией и паркинг.

"Повсюду, куда мы не бросимся, у нас очень серьезные проблемы. Это коммуникации. И до тех пор, пока не будут сделаны все коммуникации, пока не будет сделана дорога. 50 лет здесь ничего из капитальных ремонтов не делалось", — сообщила и.о. генерального директора музея архитектуры и быта Оксана Повякель.

"Здесь проектов, которые нужно менять, — очень много. Так, чтобы это выглядело современно, современно, достойно и тогда события будут сюда сами приезжать", — подчеркнул министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Новости Украины: в музее "Пирогово" начнут реставрацию экспонатов

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