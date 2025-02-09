"Это ад на Земле": военный рассказал о холодах, отсутствии воды и антисанитарии на фронте

126-я бригада была одной из первых, которая форсировала реку Днепр и совершила успешные боевые операции на левом берегу Херсона. Главный сержант бригады Игорь Руляк рассказал, как тяжело военным было во время украинской контрнаступательной операции в селе Крынки.

В эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин он назвал бои в Крынках настоящим адом, где нельзя покинуть поле боя, в то же время нет чистой воды, вокруг антисанитария, холода, дожди и ветра.

“В прямом смысле это не какое-то модное слово, не хайп – это реально был ад на Земле. То есть, представьте даже если вам очень страшно и вы хотите оставить поле боя, вы не сможете этого сделать. Потому что за вами находятся километры водного препятствия, кишащие минами, взрывными любыми устройствами, все время под огневым контролем противника. Это зима, холода, дожди, ветры. Нет нормальной воды, антисанитария. То есть это реально был ад на Земле”, – рассказал Игорь Руляк.

По его словам, участвовавшие в боях за Крынки украинские военнослужащие перепрыгнули свои возможности на несколько голов выше.

“Потому что сухопутный бой в любом случае немного легче, чем тот, когда ты находишься отрезанный от своих войск наедине с противником. Здесь уже на арену выходят знания наших командиров, правильно организующих ведение боя в таком месте”, – говорит военный.

Напомним, командир 37 ОБрМП полковник Сергей Шаталов рассказал, что операция в Крынках на левом берегу Днепра пошла не по плану, потому что украинские силы "застряли" при создании плацдарма и не имели достаточного обеспечения.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Легендарная 126-я бригада форсировала Днепр! ВПЕРВЫЕ! НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, ОТ КОТОРЫХ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДУХ!

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