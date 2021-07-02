"Это ад": в Житомирской области целое село дышит опилками из-за предприятие, работающего вне закона

Издевательство над крестьянами продолжается уже четыре года, тогда как чиновники только разводят руками.

Житель Белокоровичей на Житомирщине собрал опилки из своего двора и трактором вывоз туда, откуда она появились, а именно на предприятие по переработке древесины, расположенное через дорогу.

С тех пор, как по соседству начали изготавливать пеллеты, люди без преувеличения перестали свободно дышать. Об этом 1 июля говорится в сюжете ТСН 19:30.

Предприятие оставляет опилки под открытым небом, поэтому их постоянно либо разносит ветер, либо смывает дождь, жалуются местные.

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Елена Бацман вспоминает, что слой мокрых опилок был сантиметров пять, когда они вместе с мужем Виктором собрали два тракторных ковша. На предприятии супругам заявили, что опилки не их. Тогда муж Елены вызвал полицию.

"Как дождь — опилки во дворе. Как ветер поднялся — опилки! Глаза засыпает повсюду... Это не жизнь, это ад. Куда ни обращались — ответственных нет, не только я, потому что живу там", — возмущается Виктор Бацман.

По его словам, предприятие по изготовлению пеллет появилось около четырех лет назад. Гудит круглосуточно, а опилки залетают в каждую щель.

К колодезной воде с привкусом опилок Валентина Мосийчук так и не привыкла. "Если пьешь, то чувствуешь и запах, и вкус. Негде взять другую... дома мы эту воду ребенку кипятим", — делится женщина.

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Между тем на закрытых воротах предприятия разместили надпись "Не работает" и номер телефона, по которому никто не отвечает. Год назад суд принял решение о приостановлении работы завода, однако реальность иная.

"Каждый вечер у нас там снег идет, если свет есть, то точно снег! И каждый день мы дышим этой опилками", — утверждают местные.

Государственные органы власти признают, что там постоянные превышения шума и пыли, но заявляют, что все рычаги влияния уже использовали.

"Директор предприятия был привлечен к административной ответственности. Однако там небольшие штрафы", — говорит юрисконсульт ГУ Госпотребслужбы в Житомирской области Анна Волотивская.

По ее словам, Госпотребслужба обратилась к Нацполиции и написала заявление о привлечении директора к уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения.

"Решение еще по данному заявлению мы не получили", — пояснила Волотивская.

В полиции же указывают, что не могут зайти на территорию предприятия без согласия собственника.

ТСН в третий раз снимает репортаж из этого села и в третий раз чиновники говорят, что разрешений на работу не давали. Но парадокс в том, что предприятие как работало, так и работает, а десяток семей просто не имеют жизни уже четвертый год подряд.

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