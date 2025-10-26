"Это бесконечная игра": бригадный генерал оценил силы РФ на войне

Олег Апостол / © ТСН

Реклама

Командующий ДШВ, бригадный генерал Олег Апостол рассказал, как он оценивает уровень беспилотных систем российской армии — насколько мы в паритете с ними или они все же превосходят нас.

В эксклюзивном интервью специальной корреспонденции ТСН Юлии Кириенко он отметил, что раньше, в 2022-2023 годах, противник от нас отставал. Однако сейчас ситуация изменилась:

«В 2022-м году мы считали, это наше было видение, и 2023-й год, от нас противник отставал. Каждые 2-3 месяца, а он шел за нами, он нас догонял. А сейчас есть паритет».

Реклама

Олег Апостол / © ТСН

В то же время в некоторых моментах армия РФ может нас в чем-то превосходить, говорит военный.

«Например, в количестве — берем „Орлан“ на 150 километров. У нас, например, появилось уничтожение „птичек“. Это игра, которая у нас бесконечна, меч и щит. Одни будут каждый раз что-то изобретать, а другие искать противодействия, и наоборот», — говорит Олег Апостол.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГЕНЕРАЛ АПОСТОЛ — БОЛЬШОЙ ИНТЕРВЬЮ! ДОБРОПОЛЬСКОЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ! КАК ОКОНЧИТСЯ ВОЙНА? ЭКСКЛЮЗИВ ТСН