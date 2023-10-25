"Это безумие": РФ думает ударить по Украине космической ракетой, Жданов объяснил детали

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал президенту России Владимиру Путину ударить по Украине космической ракетой. Об этом со ссылкой на собственные источники и записи разговоров Рогозина с директором ракетно-космического центра "Прогресс" сообщило немецкое издание Bild.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, о какой ракете идет речь и какие разрушения она может нанести.

О чем шлось в разговоре о космической ракете

Издание получило записи разговоров Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрием Барановым. Судя по ним, в начале января 2023 года они обсуждали технические детали организации удара по одному из крупных городов Украины с помощью ракеты-носителя, используемой для полетов в космос. Рогозин и Баранов решили, что лучше всего запустить ее с космодрома в Плесецке Архангельской области со взрывчаткой на борту.

Баранов считал, что главная проблема в том, что из-за сверхзвукового входа в атмосферу имеющиеся тяжелые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться. Рогозин обещал посоветоваться с конструктором Юрием Соломоновым. Через несколько дней тот нашел решение, сообщает Bild.

Они также обсуждали еще один риск – то, что части ракеты могут упасть на территорию России. Их также волновало, что погрешность при ударе может составлять от 50 до 100 км. Рогозин спросил, сколько времени уйдет на подготовку удара. Баранов ответил, что около шести месяцев.

Bild пишет, что Рогозин назвал Путина "нашим великим и ужасающим" и сказал, что передаст ему план через Антона Вайно. По данным издания, план был доведен до Путина 16 января. Как он отреагировал на него – неизвестно.

Космическая ракета: как работает

Олег Жданов рассказал ТСН.ua, что ракета, о которой говорилось в разговоре Рогозина и Баранова, не имеет никакого отношения к понятию оружия. Это обычная космическая ракета, используемая для вывода людей или грузов на околоземную орбиту.

“Самая идея использования такой ракеты в качестве оружия – это просто безумие. Потому что у этой ракеты нет системы коррекции управления в ходе полета. Она поднимает груз на высоту околоземной орбиты и падает”, – объяснил военный эксперт.

Первая и вторая ступени отсоединяются, падают и сгорают в плотных слоях атмосферы. Далее главная часть корректируется и идет на околоземную орбиту. По словам Олега Жданова, у нее нет системы приземления.

“Это такая ерунда. Я понимаю, что России нужно что-то делать, что-то говорить. И поэтому они придумывают такие басни: а давайте, мы еще космическую ракету не задействовали”, – говорит ТСН.ua военный эксперт.

Он отметил, что российский космодром "Восточный" сегодня не готов к пускам ракет, ведь там был ряд аварий. Потому РФ не использует его для запусков своих ракет.

Космическая ракета / Фото: The Bild

"Вот еще в чем проблема заключается. Ну, может Плесецк, там рабочий космодром. Они могут запустить эту ракету. А вот ее использование в качестве оружия – это очень сомнительно. Фактически невыполненная задача. Она не предназначена для этого", – рассказал Олег Жданов.

По его словам, оценить масштаб разрушений, который может нанести такая космическая ракета, нереально. Военный эксперт также обратил внимание на нестыковку в разговоре, опубликованном изданием.

“Там вопрос ставился, как снарядить главную часть фугасным вооружением. Начальник космодрома говорит, что ее нельзя вывести на орбиту, потому что идет перегрев головной части и может произойти неконтролируемый взрыв с одной стороны. А с другой, тогда как космонавты, когда летают, они находятся там? Немного есть нестыковки, которые вызывают улыбку”, – говорит Олег Жданов.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский ранее высказал мнение, что такие безумные планы в России обсуждаться могут. Однако вряд ли для этого враг использует космическую ракету, считает он.

“Космическая ракета, если она конечно не конвертирована из континентальной баллистической ракеты, это такой себе носитель для доставки обычной боеголовки. Проще говоря, Рогозин в этой истории, как утверждает немецкое авторитетное издание, предложил создать большую ракету с огромной конвенционной бомбой", – рассказал Иван Киричевский в эфире 1+1.

По его словам, если россияне действительно вынашивают такие планы, чего нельзя исключать, они могут использовать другое, более пригодное для этого средство. Такую ракету не способны сбивать даже США.

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