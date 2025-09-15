- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 1 мин
"Это большой контраст": освобожденный из российского плена журналист рассказал, что его поразило на свободе
Журналист рассказал, как чувствует себя на свободе после российского плена.
Освобожденный из российского плена журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал, как он чувствует себя после более 3 лет плена.
Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Марьяне Бухан.
«Потихоньку прихожу в себя. Еще до конца не осознал. Все, что окружает — все новое. Дел очень много после трех с половиной лет абсолютного бездействия, пассивности. И вдруг у тебя нет даже свободной минуты — это большой контраст», — сказал он.
Дмитрий Хилюк отметил, что несмотря на озабоченность, ему нравится такой ритм жизни.
«Бывает растерянность, я уже завел себе блокнот — куда и что. Записываю, мессенджеры в телефоне не замолкают, надо на звонки отвечать. Мне оно нравится, потому что это деятельность. Движение — это жизнь и это на самом деле хорошо», — сказал журналист.
Напомним, Дмитрий Хилюк - корреспондент новостного агентства «Униан». Уже в первые дни россияне зашли в его село, а через две недели вывезли пленного Дмитрия в тюрьму. Освободить его удалось только в День Независимости
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 НАЖИВО! НОВОСТИ ПОНЕДЕЛЬНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ