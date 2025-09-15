"Это большой контраст": освобожденный из российского плена журналист рассказал, что его поразило на свободе

Дмитрий Хилюк / © ТСН

Освобожденный из российского плена журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал, как он чувствует себя после более 3 лет плена.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Марьяне Бухан.

«Потихоньку прихожу в себя. Еще до конца не осознал. Все, что окружает — все новое. Дел очень много после трех с половиной лет абсолютного бездействия, пассивности. И вдруг у тебя нет даже свободной минуты — это большой контраст», — сказал он.

Дмитрий Хилюк отметил, что несмотря на озабоченность, ему нравится такой ритм жизни.

«Бывает растерянность, я уже завел себе блокнот — куда и что. Записываю, мессенджеры в телефоне не замолкают, надо на звонки отвечать. Мне оно нравится, потому что это деятельность. Движение — это жизнь и это на самом деле хорошо», — сказал журналист.

Напомним, Дмитрий Хилюк - корреспондент новостного агентства «Униан». Уже в первые дни россияне зашли в его село, а через две недели вывезли пленного Дмитрия в тюрьму. Освободить его удалось только в День Независимости

