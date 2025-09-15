ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

"Это большой контраст": освобожденный из российского плена журналист рассказал, что его поразило на свободе

Журналист рассказал, как чувствует себя на свободе после российского плена.

Авторы публикации
Марьяна Бухан Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк / © ТСН

Освобожденный из российского плена журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал, как он чувствует себя после более 3 лет плена.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Марьяне Бухан.

«Потихоньку прихожу в себя. Еще до конца не осознал. Все, что окружает — все новое. Дел очень много после трех с половиной лет абсолютного бездействия, пассивности. И вдруг у тебя нет даже свободной минуты — это большой контраст», — сказал он.

Дмитрий Хилюк отметил, что несмотря на озабоченность, ему нравится такой ритм жизни.

«Бывает растерянность, я уже завел себе блокнот — куда и что. Записываю, мессенджеры в телефоне не замолкают, надо на звонки отвечать. Мне оно нравится, потому что это деятельность. Движение — это жизнь и это на самом деле хорошо», — сказал журналист.

Напомним, Дмитрий Хилюк - корреспондент новостного агентства «Униан». Уже в первые дни россияне зашли в его село, а через две недели вывезли пленного Дмитрия в тюрьму. Освободить его удалось только в День Независимости

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 НАЖИВО! НОВОСТИ ПОНЕДЕЛЬНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ

Дата публикации
Количество просмотров
234
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie