Это будет многоуровневая операция: военный аналитик рассказал, как ВСУ будут наступать на Крым

Украинские войска в рамках контрнаступательной операции успешно продвигаются на юге. Военный аналитик Игаль Левин рассказал, что деоккупация временно захваченного Крыма будет проходить в несколько этапов.

Об этом военный аналитик Игаль Левин рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

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"Я вообще никогда не разделял Крым от Херсона. Юг – это Крым и Херсон. Другое дело, что, как скажем, деоккупация Херсонской области будет поэтапной. У нас есть левый и правый берега. Есть территории со степями, которые относят к населенным пунктам, а есть как Херсон — большой город. То есть, это — многоуровневая операция (по освобождению — ред.).Так же и Крым. Это другой уровень. Я сомневаюсь, что Крым будут рассматривать отдельно от юга. Я уверен, что украинская власть рассматривает юг как часть Крыма, а Крым – как часть юга", — заметил он.

Напомним, австралийский генерал заявил, что следующие дни будут еще хуже для оккупантов на юге. Он отметил, что украинские атаки на юге начались месяцы тому назад. ВСУ не только отвоевали территорию, но и участвовали в разведывательной битве, чтобы получить разведывательные данные, не давая информации противнику.

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