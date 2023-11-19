"Это будет не так, как в прошлом году": Коваленко рассказал, какой будет зима для украинцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждет самая тяжелая зима в истории. Однако, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, все будет не так, как в прошлом году.

В интервью TСН.ua он рассказал, что россияне тщательно готовятся к энергетическому террору и накапливают боекомплект. Однако наша энергосистема адаптировалась.

“Это будет не так, как в прошлом году. Мы смогли сделать многое уже по состоянию на январь 2023 года. Одесса и Одесская область больше всего страдали от энерготеррора. И там были случаи, когда связи не было мобильной вообще, не только света. Невозможно было найти локацию, где она может ловить. Фактически где-то в январе мы увидели, что когда начал появляться свет и наносились даже ракетные удары, то свет исчезал не на два-три дня или неделю, а на два-три часа. И уже это говорило о том, что наша энергетическая система адаптировалась. Что-то мы уже сделали. В феврале вообще было явление, что постоянно свет был. Только купили павербанки, экофлоу и все прочее и на тебе”, — рассказал Александр Коваленко.

По его словам, прошлая зима сделала украинцев наиболее энергонезависимыми в мире. Потому что так, как мы подготовлены к столь экстремальным условиям, не подготовлена ни одна нация в мире.

“И это хорошо. Это, вероятно, останется у нас на уровне подсознания. Когда наши будущие поколения будут строить новые дома, они будут всегда думать: нужно что-то для энергообеспечения, чтобы было свое собственное. Батареи солнечные или еще что-то, чтобы я был снабжен. Ибо кто знает, что может быть. У нас такой сосед, с которым у нас никогда не будет покоя”, – рассказал Александр Коваленко.

В этом году угроза также есть, но, по словам Александра Коваленко, ее не стоит настолько преувеличивать — что это будет самая плохая зима в истории этой войны. Он так не считает.

“ГУР МО Украины опубликовало номенклатуру, которая у них есть. У россиян столько же ракет, как и в прошлом году, количественно. Но номенклатура другая. У них меньше сейчас крылатых ракет, чем было применено за период энергетического террора 2022-2023 годов. У них больше "Искандеров", чем крылатых ракет Х-101, Х-555. Но они не будут запускать по 40 "Искандеров" по всей территории Украины. У "Искандера" ограничена дальность полета. У них в номенклатуре еще есть ракеты Х-22. Но это такое себе запускать ракету Х-22 по энергетике. По какому-то большому объекту — да. Которое невозможно спрятать под землю”, — говорит Александр Коваленко.

Он рассказал, что часть энергообъектов в Украине перевели под землю. Поэтому "обычной" ракетой к ним уже врагу не добраться.

“Ну и, кроме всего прочего, верим в нашу противовоздушную оборону. Она действительно стала намного лучше и сильнее, чем в 2022 году", — рассказал Александр Коваленко.

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