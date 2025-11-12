"Это будет самая тяжелая зима с начала войны": Стерненко дал неутешительный прогноз для гражданских

Сергей Стерненко / © ТСН

Зима 2025-2026 будет самой тяжелой для гражданского населения в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Такой прогноз дал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

По его словам, обстрелы РФ осенью однозначно отличаются от летних:

«Дело в том, что, начиная с осени, Российская Федерация интенсифицировала обстрелы украинской энергетической электро- и газовой инфраструктуры. Летом они больше сосредоточены на ударах по объектам нашего военно-промышленного комплекса и по другим объектам, скажем так. Но не по объектам энергетики, там прилетало, но эпизодически».

Сейчас же противник свои основные средства воздушного нападения и силы использует для того, чтобы бить по нашей электрогенерации, а также по узловым электроподстанциям, объясняет Сергей Стерненко.

«Что отличает эти атаки от позапрошлого или 2022 года, когда они уничтожали прежде всего объекты генерации. Они стали чаще бить по распределительным узлам для того, чтобы разорвать энергосистему, а не просто выключить электрогенерацию. Это усложняет, конечно, ремонт», — говорит волонтер.

Это приводит к тому, что на той же Черниговщине совсем плохая ситуация с электричеством:

«Это гораздо тяжелее, будет иметь худшие последствия для гражданского населения этой зимой. Зима будет очень тяжелой. Это будет тяжелейшая зима с начала полномасштабного вторжения в этом плане».

