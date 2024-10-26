"Это будут выдающиеся технологии": в Rheinmetall рассказали о своих заводах в Украине

В частности, в конце года в Украине будет первая сверхсовременная БМП Lynx.

Первый завод оборонного концерна Rheinmetall уже работает в Украине, второй – на подходе. Компания находится на пути строительства порохового завода и завода по изготовлению боеприпасов.

Об этом директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Ткаченко.

Паппергер рассказал о сотрудничестве с украинским оборонным комплексом.

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"У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия – это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Так что это очень продуктивное совместное предприятие", – отметил директор Rheinmetall.

Он добавил, что компания владеет 51% акций этого предприятия.

Паппергер отметил, что Rheinmetall находится на пути строительства порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине.

"Третий момент – это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать", – сообщил он.

Директор Rheinmetall сказал, что полностью доволен защитой этих заводов в Украине.

"Мы проводим мощную учебную программу для людей, чтобы научить их, что им там делать. Я рад, что в некоторых вопросах мы можем продвигаться очень быстро. Конечно, что с немецкой, что с украинской стороны иногда возникает вопрос бюрократии, однако в конце концов все работает", – рассказал Паппергер.

Он также проинформировал о положении дел со строительством четырех заводов, создание которых Украина заказала у Rheinmetall в этом году:

"Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять".

Директор оборонного концерна подробнее объяснил, какими будут мощности этих заводов.

"Способности будут очень хорошими. Производственная линия №1 будет нацелена на танки. Способности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО, которых у вас нет на данный момент. Ведь ваша производственная линия до сих пор имеет старые советские стандарты. Это будут выдающиеся технологии в будущем. Также будет изготовление артиллерии и боеприпасов для танков. Больше сказать не могу", – поделился Паппергер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первый завод оружия готов, второй – на подходе! Гендиректор Rheinmetall о сотрудничестве с Украиной

Напомним, в июне в Украине начал работу первый цех Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники. Предприятие было создано совместно с "Укроборонпромом".

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