Это был крупный объект: ученый объяснил, что вспыхнуло в небе над Украиной и при чем здесь метеорит

Прошлой ночью украинцы заметили яркую вспышку в небе. Необычное свечение могли наблюдать жители нескольких регионов Украины – Харьковщины, Сумщины, Днепропетровщины, Полтавщины и Запорожья.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощную вспышку на небе, а некоторые пользователи соцсетей пишут, что заметили вспышку даже на Киевщине.

Что это было?

Ученые утверждают, если это был не какой-то военный объект, то вероятно, речь идет о метеоре или метеорете, который пролетел над упомянутыми регионами и сгорел в атмосфере.

"Подобные природные явления мы можем часто видеть в ночном небе. Особенно, в период, когда становятся активными метеорные или метеоритные потоки. Они, кстати, отличаются тем, что метеоры – это космические объекты, которые сгорают в атмосфере и не долетают до земли – мы видим только вспышку в небе. А есть случаи, когда большие объекты, которые не сгорают в атмосфере и падают на землю – это метеориты. Теоретически они могут нести определенную угрозу во время падения", — рассказывает ТСН.ua завотделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины профессор Михаил Орлюк.

"Гость" из созвездия Лиры

Метеорные потоки, как правило, называют по созвездиям, в которых расположены мнимые точки, из которых вылетают метеоры.

Ученый добавляет, что космические объекты, которые попадают в нашу атмосферу и сгорают или падают на землю – обломки комет.

"Когда комета летит близко к Земле, она разрушается, а в нашу атмосферу могут попадать ее обломки. Чаще всего это случается во время активности метеорных или метеоритных потоков, которые имеют свои названия. Есть так называемый метеорный поток Лириды из созвездия Лиры. Этот метеорный поток как раз был активен в конце апреля. Возможно, к Земле прилетела какая-то запоздалая часть этой кометы и ее заметили в небе Украины", — рассказывает Михаил Орлюк.

До Украины могли долететь обломки кометы/коллаж ТСН.ua

Метеор или метеорит?

Ученый объясняет, что в целом таких метеорных или метеоритных потоков, обусловленных пересечением Землей метеорного роя на орбите кометы, существует достаточно много.

Они имеют названия от созвездий Лиры, Льва, Персея, на фоне которых они заметны. К примеру, в августе возникают метеорные потоки в созвездии Персея, в ноябре – Леониды.

"То есть подобное природное явление достаточно распространено. Мы часто видим на ночном небе, как падают "звезды" и называем их звездопадом. Но бывают периоды, когда Земля пересекает орбиту какой-то из комет, тогда такие потоки можно наблюдать чаще. Они проявляются в виде таких ярких движущихся объектов, которые мы видим в атмосфере. Что касается вспышки в ночь на 1 мая, то, скорее всего, это был крупный объект. Но неизвестно, долетел ли он до Земли. Возможно, он сгорел в атмосфере, а может, и где-то упал, и его обнаружат ученые. Но на фоне боевых действий это очень сложно сделать", — заключает ученый.

Яркие вспышки в небе! Метеорит упал!

Интересно, что год назад в Киеве и в других регионах Украины уже было похоже природное явление, которое изрядно напугало граждан. Тогда в высших слоях атмосферы над Киевом взорвался болид.

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