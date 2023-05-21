"Это была казнь": освобожденный из плена воин ВСУ рассказал жуткие подробности теракта в Оленовке

Боец штурмовой бригады "Азов" Анатолий Егоров, позывной "Коммунист" рассказал, что россияне намеренно организовали теракт в Оленовке. Он подчеркнул, что это была казнь украинских защитников.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Что на самом деле было в Оленивке? Был фугас заложен в бараке. Два из них были. Один в бараке, другой под ним. Они хотели имитировать первый пристрелочный. Потом второй. Это казнь была! Они хотели показать, что мы ударили по своим. Это был барак в промзоне. Они вывели офицеров, солдат, там были артиллеристы, минометчики, танкисты. Тех, против кого они шили уголовные дела, они не вывели. Часть территории очистили от станков поставили кровати. Очень тесно", – говорит Анатолий Егоров.

Украинский защитник рассказал, что сначала подорвался первый фугас, через несколько минут – второй. Под эти взрывы оккупанты начали стрелять из "Градов", чтобы имитировать якобы это Украина обстреливает своих же попавших в плен воинов.

"Начали потом кричать, что это HIMARS. Но если бы туда прилетел HIMARS, то там вообще ничего бы не осталось", — вспоминает военный.

Воин "Азова" добавил, что он был в соседнем бараке, в 150 метрах от того, где россияне устроили теракт. После этого пленные, среди которых медики, вышли на улицу и хотели помочь раненым, однако россияне запретили это делать.

"Очень многие ребят погибло от потери крови. Потому что нечем было останавливать. Потом их погрузили в "Камазы", как скот. Раненых ребят без первой медицинской помощи и повезли в какой-то госпиталь, как скот и там тоже наши ребята погибли. Я сам себе поклялся, что я жизнь положу, но я буду всю свою жизнь разрушать это государство — Россию", — сказал военный.

Теракт в Оленовке: что известно

В ночь на 29 июля 2022 года в одном из бараков колонии в Оленовке раздался взрыв. Погибли 53 пленника, более 100 ранены. Там российские террористы содержали военных и гражданских, в том числе из Мариуполя.

Выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применила РФ.

ООН отказалась расследовать теракт в Оленовке, мол, россияне не допустили туда миссию.

Ранее находившийся в российском плену украинский медик-нейрохирург Дмитрий Кубряк рассказал, что 50 человек погибли сразу — сгорели заживо. оккупанты 6 часов отказывались помогать раненым военнопленным. Они просто стояли рядом и смеялись, словно наслаждаясь тем, как украинские защитники умирают в агонии. Только через шесть часов в больницу отправились первые грузовики с ранеными.

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