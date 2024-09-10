Это было что-то: украинцы поставили на место россиян на Паралимпиаде

Украину на Паралимпиаде в столице Франции представляли 140 атлетов, выступавших в 17 видах спорта. "Сине-желтые" показали свою мощь и силу воли и завоевали 82 награды. Более того, они дали знать россиянам, где их место.

Однако те, как всегда, что-то уничтожили. Обо всех сюрпризах во время паралимпиады, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Закрытие паралимпиады

Вечером 8 сентября в Париже прошла торжественная церемония закрытия летних Паралимпийских игр-2024. Участие в ней в частности приняла и сборная Украины. Флагоносцами нашей страны были Александр Комаров и Елена Федота-Исаева, которая также несла сине-желтый флаг на церемонии открытия Игр в столице Франции. Украину на соревнованиях представляли 140 атлетов, выступавших в 17 видах спорта. И это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Александр Комаров/Фото из соцсетей

Медальный зачет Паралимпиады-2024

Украина заняла седьмое местов медальном зачете, получив 82 награды – 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых. По количеству выигранных медалей сборная Украины стала пятой, показав четвёртый результат в истории выступлений на Паралимпиадах.

Китай – 94" золото" + 76 "серебро" + 50 "бронза" = 220 медалей Великобритания – 124 медали США – 105 медалей Нидерланды – 56 медалей Бразилия – 89 медалей Италия – 71 медаль Украина – 82 медали Франция – 75 медалей Австралия – 63 медали Япония – 41 медаль

Наши спортсмены отлично выступили на Паралимпийских играх. Они в очередной раз показали миру, что Украина умеет и готова побеждать. Поздравления паралимпийцам записали известные украинские спортсмены и художники:

"Нейтральные спортсмены"

Впрочем, сине-желтые не только достойно представили нашу страну в 17 видах спорта, но и показали российским спортсменам, где их место. Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался от совместного фото с двумя "нейтральными" российскими спортсменами на пьедестале уважения Паралимпийских игр в Париже.

"2 сентября Цветов завоевал "золото" в беге на 100 метров (класс Т35). В финале он опередил трех "нейтральных" параатлетов с российскими паспортами, двое из которых, Артем Калашян и Дмитрий Сафронов, стали серебряным и бронзовым призерами. В честь побед. нашего спортсмена на награждении раздался гимн Украины, а вверх поднимался сине-желтый флаг.

После церемонии награждения Цветов отказался фотографироваться с соперниками из государства-агрессорки, которое продолжает вести захватническую войну против Украины. После финиша украинский чемпион прокомментировал свою победу и однозначно высказался по поводу российских параатлетов на Играх в Париже.

"Этот забег был принципиальным, ведь позиция Украины неизменна – только победа, только вперед. Спасибо всем болельщикам и желаю всем удачи. А военным нашим – терпение и победы. Пусть они будут себе, они знают, где их место. Мы доказали, где они должны находиться. Мы сильны, непобедимы и будем работать только ради победы."

Для Цветова это уже третье олимпийское золото в карьере. Он также торжествовал в Рио-2016 в беге на 100 и 200 метров. Игорь теперь имеет в своем активе пять медалей на Паралимпиадах. Кроме золотых наград, украинец также получил два "серебра" в Токио-2020.

Украинец "разнес" россиян

Однако это еще не все. Еще один украинский призер Паралимпиады-2024 разнес россиян. Украинский легкоатлет Александр Литвиненко после получения "бронзы" в прыжках в длину на Паралимпийских играх-2024 в Париже подверг критике допущения к соревнованиям российских спортсменов. Литвиненко подчеркнул, что на самом деле атлеты из государства-агрессорки отнюдь не "нейтральные", и по возвращении в РФ продолжат поддерживать захватническую войну, которую их страна ведет против Украины. Он также добавил, что проиграл "недоразумению", имея в виду россиянина Евгения Торсунова, которому отдали золотую награду.

Александр Литвиненко/Фото: Национальный паралимпийский комитет Украины

"Февраль-март я провел в подвале, нормально не спал, не мог тренироваться. А они, "нейтральные" россияне, себе тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Ни один из них не "нейтральный", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с “героями “СВО” в кавычках, депутатами – теми, кто нас убивает, это моя первая медаль. потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому я имею обиду, не на кого-то, а на себя самая важная, самая тяжелая медаль в моей жизни.

Неудовлетворенной допуском "нейтральных" россиян к Паралимпийским играм была и украинская легкоатлетка Людмила Данилина.

"Мы должны во Франции с ними есть в одной столовой, жить в одном паралимпийском поселке и не имеем права плюнуть в морду, потому что за это меня накажут. Накажут за то, что гибнут мои люди. Не могу плюнуть им в морду и должен с этим ходить две недели. В финале я бежала, думая, что этот и другие микрофоны хотя бы меня услышат.

Также украинка обратилась к президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, раскритиковав его за решение допустить россиян.

"Хочу обратиться к самому главному человеку, который допустил российских спортсменов как нейтральных. У меня очень много вопросов к его честности. Хочу обратиться к этому человеку: ты не достоин. Ты не можешь говорить, что спорт для всех справедлив и надеется. Твои слова не имеют никакого значения. Потому что ты продал весь спорт. А завтра это будет Англия. ему в глаза."

Провокации россиян

Однако россияне таки участвовали в соревнованиях. Но поведение "нейтральных" спортсменов на протяжении паралимпийских игр, мягко говоря, не было должным. Россияне провоцировали хамство украинских спортсменов на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщил президент Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич в эфире телеканала "Мы — Украина".

Президент Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич

"Первый вариант – хамовитые провокации. Идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о "хохлов" (пикать). Я об этом говорил президенту Международного Паралимпийского комитета, что они доиграются, чтобы им сделали замечание, потому что будет беда."

Другой вариант, говорит Сушкевич, провокационный — когда они показательно "ласково" говорили, например, "здравствуйте". Оба варианта – мерзкие. И вызывают однозначную реакцию наших спортсменов. Главное здесь было – не повестись на провокацию, потому что существовала угроза дисквалификации украинского атлета.

Напомним, на летних Паралимпийских играх 2021 года в Токио украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла 6-е место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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