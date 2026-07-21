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«Это было нелегко»: 70-летний француз Антуан придумал, как привлечь внимание мира к войне в Украине
70-летний французский инженер Антуан Леквана преодолел более 2 000 км на велосипеде из Франции во Львов, чтобы привлечь внимание всего мира к войне и помочь центру Unbroken.
Преодолел на велосипеде более двух тысяч километров из Франции, чтобы в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине. 70-летний инженер и волонтер Антуан Леквана приехал во Львов, где ранее лично работал над важным проектом автономного водоснабжения для реабилитационного центра Unbroken («Несокрушимые»), который профинансировало французское правительство.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.
Как провожали Антуана в путь
Франция. Канны. Друзья, родные и украинцы, нашедшие здесь временное убежище от войны, торжественно провожают Антуана в дальний путь. Ему вручают трогательные подарки — куклу-мотанку и крупу-оберег, чтобы путешественник в дороге всегда был сыт.
Антуану 70 лет. Он живет во французском городке Грасс, который считается мировой столицей парфюмерии. В начале полномасштабного вторжения этот городок, как и десятки других на Лазурном побережье, принял немало беженцев из Украины. Украинцев здесь поддерживают и по сей день.
Дэвид Лиснар, мэр города Канны: «Оставить Украину под ударом России — это значит для нас самих поставить себя в уязвимое положение неполноценности. И поэтому интересы Франции и всей Европы полностью совпадают с моральным интересом поддержки народа, подвергающегося жестокому нападению».
Антуан получает от французских мэров официальные письма в поддержку Украины.
Томас де Париенте, заместитель мэра Канн по международным отношениям: «Вы — гениальный человек благодаря своим инженерным способностям, но вы также и настоящий посол Грасса и Канн».
И вот Антуан, собрав письма, отправляется в дальний путь под громкие аплодисменты собравшихся.
26 дней в пути и автономное водоснабжение для Unbroken
Путь в Украину длился ровно 26 дней. Порой он был чрезвычайно сложным, изнурительным и опасным. Тем не менее, ТСН торжественно встречает Антуана уже во Львове.
Антуан по профессии — высококлассный инженер, который за свою жизнь организовал немало важных гуманитарных программ для стран, переживших тяжелые катастрофы и войны. В Украине на средства французского правительства он курировал разработку и монтаж системы автономного водоснабжения для реабилитационного центра Unbroken.
Сергей Кираль, заместитель мэра Львова по международному сотрудничеству: «Это было несколько скважин, специально пробуренных для этих целей; это уникальное оборудование, оснащенное дополнительными системами защиты от отключений электроэнергии и способное функционировать полностью автономно».
Побывав в Украине десятки раз, Антуан решил: когда проект водоснабжения удастся реализовать — он обязательно приедет сюда из Франции на велосипеде, чтобы напомнить мировому сообществу о продолжающейся войне. К этому изнурительному путешествию 70-летний мужчина готовился три месяца.
Антуан Леквана, волонтер и инженер: «Это было действительно нелегко. Например, перед Любляной стояла невыносимая жара, а воды не было совсем — ни капли, приходилось останавливать машины и просить утолить жажду. Но главной опасностью на трассе были огромные грузовики».
Каждый день Антуан проводил в седле от 5 до 8 часов подряд без перерывов. Ночевал он в основном в своей палатке. И вот, проехав по Италии, Словении, Венгрии, Словакии и Польше, он уже во Львове достает свой французский оберег.
Антуан Леквана, волонтёр и инженер: «Я всегда носил этот оберег при себе. Думаю, он мне действительно помог. Ведь за всё время долгого путешествия я ни разу даже колесо не пробил».
Велосипед для протезной мастерской Unbroken
Свой велосипед, который повидал столько дорог и стран, Антуан решил торжественно передать пациентам реабилитационного центра Unbroken.
Антуан Леквана, волонтер и инженер: «Этот велосипед — очень прочный и крепкий, как и весь украинский народ. Надеюсь, он прослужит вам ещё очень долго».
Владимир Рудковский, ветеран, наставник реабилитационного центра Unbroken: «На примере Антуана хочу искренне поблагодарить всех людей в мире, которые не боятся приезжать к нам и по-настоящему поддерживают нас».
В центре Unbroken уже точно знают, как именно будут использовать подарок французского инженера.
Олег Билянский, руководитель Национального центра реабилитации Unbroken: «Мы планируем передать велосипед с такой замечательной историей в нашу протезную мастерскую, чтобы каждый, кто получит новый протез нижней конечности, смог попробовать свои силы в езде».
Во Францию Антуан вернётся уже на комфортабельном поезде и самолёте. Говорит, что искренне мечтает во время своей следующей поездки увидеть уже полностью мирную и победившую Украину.
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