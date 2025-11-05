"Это было очень быстро": единственный журналист, выживший во время удара по Краматорску, рассказал об атаке РФ

Последствия атаки по съемочной группе / © ТСН

В реанимации Днепра пришел в себя тяжелораненый спецкор телеканала «Фридом» Александр Количев. Он единственный, кто выжил из съемочной группы, которую атаковал дрон в Краматорске 23 октября. Тогда погибли корреспондент Алена Грамова и оператор Евгений Кармазин. Они снимали последствия обстрела города, когда по ним ударил российский «Ланцет».

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Удар «Ланцетом» прямо по съемочной группе — все произошло в центре Краматорска 23 октября. Они втроем снимали последствия атак по городу. Именно остановились у разбитой заправки. Все произошло мгновенно, вспоминает Александр Колычев.



Это было очень быстро, почти без звука. В последнюю долю секунды я что-то услышал по звуку, но поймал себя на таком ощущении, что я где-то улетел. Пропал звук и не слышу, не чувствую левую часть тела, лицо, ухо, рука», — говорит он.

Его коллеги — Алена Грамова и Евгений Кармазин во время удара стояли в нескольких шагах от него. О гибели друзей, с которыми работал много лет в Донецкой области, он узнал уже в реанимации.

«Я почти ничего не видел. Только пятна. Поэтому я не мог знать, что с моей командой, где они как. Я такой резонансной команды в хорошем смысле я не видел. Я ни с кем так хорошо не работал в моей жизни. Мы сдружились как команда, как друзья», — говорит Александр Количев, раненый.

Что Александру удастся спасти, медики не давали никаких прогнозов, ведь ранения были очень тяжелыми.

«С ушибом мозга третьей степени, с большой кровопотерей, с отломками, которых бы хватило, чтобы убить минимум десять человек, привезли в нашу больницу», — говорит врач.

Пять операций, немало перелитой крови — спецкор телеканала «Фридом», наконец, дышит сам. Медики заново собрали переломанные кости ног, чтобы Александр смог ходить. В настоящее время пытаются спасти зрение. Впереди еще длительный путь восстановления. Его из больницы ждут жена и дети.

