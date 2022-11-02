"Если поднимем до 95% - это фантастика": эксперт о перспективах украинской ПВО и приземление дронов без взрыва

После заявления руководителя Офиса президента Андрея Ермака о том, что сейчас очень активно ведется диалог по поставкам современных ЗРК для сбивания воздушных целей, ситуацию прокомментировал военный эксперт.

Как Украина сможет защитить себя от беспилотников – об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Зенитно-ракетных комплексов много не бывает. Западная военная технологическая школа имеет колоссально большую линейку разнообразного вооружения. Начиная от переносных ЗРК Stinger, который военный берет на плечо и запускает боеприпас, заканчивая уникальными установками THAAD. Одна такая машина стоит 2,5 миллиарда долларов", - говорит Петр Черник. — В чем вся суть того, что сейчас происходит вокруг Украины? Сбить все на 100% невозможно. Так не бывает. Знаменитый израильский "Железный купол" — невероятно технологическая машина, которая все же допускает определенный прорыв обороны. Система ПВО – это не одна машина, это – сеть. Проведу аналогию с шахматной доской. На белых или черных воображаемых квадратах на местности размещаем машины. Или в одну полосу".

По словам Черника, главный посыл – 100% защиты не бывает даже при трех линиях обороны. " Если поднимем до 95% – это фантастика. Объективных 85% мы уже имеем. Это что-то невероятное за 8 месяцев войны. Другие государства строят такие системы ПВО десятилетиями, а мы сумели за 8 месяцев ".

Как стало известно ТСН.ua из источников в аэроразведке, украинские военные недавно смогли сбить иранский беспилотник таким образом, что он не взорвался в воздухе.

"Военные повредили стрелковым оружием его крылья так, что он приземлился без взрыва. Были сделаны необходимые замеры. Также было установлено, что он несет не 40 кг. взрывчатки, как считалось ранее, а около 30. От дальнейшей разборки аппарата отказались в целях безопасности, беспилотник был взорван в безопасном месте. Не исключаю, что такой случай на фронте – не единственный", – говорит наш собеседник.

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