"Это для меня фронт": отец тяжелораненого воина, который даже не говорил, рассказал о настоящем чуде

Отец уже 1 год и 8 месяцев борется за жизнь своего сына, который получил тяжелое ранение в голову и не мог даже говорить. Но несмотря на все, отец верил: с сыном нужно все время общаться. И произошло то, во что даже медики не верили - на днях раненый заговорил.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

От своего Виталика Степан Федорович почти не отходит. Играет или поет. Вместе они просматривают забавные видео. Отец все время говорит к сыну.

Военный пенсионер давно потерял жену, старшего сына проводил на войну. А сейчас - возвращает к жизни раненого на фронте младшего сына.

Степан и Виталий Шумеи

"Это для меня сейчас - это фронт - вот здесь, возле сына", - говорит отец раненого бойца Сергей Шумей.

Виталию Шумею 36 лет и он столяр с золотыми руками. Получив повестку, он ушел на фронт еще в 2014 году. Полномасштабная война застала Виталия на Житомирской трассе. Командир зенитно-ракетного комплекса, он защищал Киев. Тяжелое взрывное ранение с многочисленными переломами черепа и позвоночника получил уже под Авдеевкой. В госпитале медики прогнозов не давали. Но отец верил: сын придет в себя. И хотя тот ни на что не реагировал - целыми днями с ним разговаривал. Это видела волонтер госпиталя.

"Он к Виталику наклоняется, что-то шепчет ему. Я уже начала присматриваться, что-то говорит и какие-то раздражители, подергивания, моргание немного глазами - они происходили", - говорит Ирина Тимофеева.

Потрясенная увиденными изменениями, волонтер поделилась этой историей в соцсетях. Тогда она попросила пользователей поддержать отца и сына. В ответ получила тысячи сообщений. Слова поддержки со всей Украины - отец стал читать сыну.

"Я ему читаю, он плачет, потому что уже понимал - включался. У меня самого слезы текут", - говорит Сергей Шумей.

Степан и Виталий Шумеи

После того, как об отце и сыне узнал весь мир, один из футбольных клубов Украины берется оплачивать лечение Виталия. Сначала в Испании, потом в Украине. Врачи видят положительную динамику.

Из больниц отец написал кипы писем в Командование сухопутных войск, потому что за полтора года лечения выплат раненому сыну нет. ТСН делает свой запрос к ним – после этого выплаты на реабилитацию бойца начали поступать.

Виталий Шумей

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Для спасения сына заставил о нем говорить весь мир! Результаты не заставили себя ждать!

Напомним, защитнику Украины провели уникальную операцию по удалению опухоли из сердца.

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