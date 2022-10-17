"Это должен был быть их первый ребенок": история супругов, которых россияне сегодня утром зверски убили дроном в центре Киева

Стали известны драматические подробности о супругах, которые ждали ребенка, но из-за атаки российских дронов на Киев трагически погибли.

Как сообщили ТСН.ua источники в городских властях, в начале года этим мужчине и женщине исполнилось 34 года. Девушка была на 6 месяце беременности.

Как выяснилось, супруги несколько лет назад приехали в Киев из Ровенской области. Мужчина работал в IT-сфере, а его жена имела педагогическое образование, но работала в маркете одной из крупных сетей. Оба были уроженцами одного из районов Ровенской области.

"Это были очень положительные молодые люди. Например, девушка в школе училась всегда на отлично, потом получила педагогическое образование. Они ходили в одну школу, но встречаться начали года через 2 после ее окончания. Расписалась она с мужем, насколько я знаю, не так и давно, около двух лет назад. Ребенок, который должен был родиться — это их первый ребенок. Очень трудно понимать, что все они погибли. Шок. Мужчина — тоже очень позитивный, уравновешенный, приветливый. В жизни они добивались всего сами", — рассказала нам жительница села, где проживают родители погибшей девушки.

Как мы выяснили, последний общедоступный пост на своей странице девушка начала со слов: "Никто из нас не знает, что будет дальше".

Напомним, как сообщили ТСН.ua источники в полиции Киева, тела супругов в результате российской атаки на жилой дом очень сильно обгорели.

Удар по жилому дому в центре Киева

В понедельник утром, 17 октября, войска РФ иранским дроном-камикадзе обстреляли жилой дом в Шевченковском районе Киева. После этого помещение рухнуло. На месте трагедии погибли четыре человека.

Из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры, разрушенный дом не подлежит восстановлению.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев.

В посольстве США в Украине осудили атаку Киева иранскими беспилотниками и назвали действия Путина позорными.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представительству Ирана в Организации Объединенных Наций с вопросом, почему правительство страны убивает мирных жителей в Киеве и как с этим мириться.

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