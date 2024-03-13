"Это должен уметь каждый человек, даже дети": военный медик назвал важные навыки во время войны

Военный медик Олег Токарчук считает, что граждане страны, в которой идет война, должны уметь накладывать турникеты и контролировать дыхательные пути. Он подчеркнул, что это умение спасает жизнь, если есть кровотечение конечности.

Об этом он рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военный медик призвал защитников Украины, которые не на передовой оттачивать свои боевые навыки и учиться тактической медицине, поскольку именно это спасает жизни.

"Мы должны уметь остановить, как это кровотечение из конечностей, и это правильное наложение турникета, правильное управление этим турникетом. Это должен уметь каждый, абсолютно каждый человек, начиная с детей, я думаю, старших классов", - считает он.

Олег Токарчук также отметил, что важным является и контроль дыхательных путей.

"Далее, навык, которым должны люди обладать - это контроль дыхательных путей. Что делать с тем, когда человек не дышит, как обеспечить проходимость дыхательных путей, как обеспечить адекватную вентиляцию, как обеспечить безопасные положения, чтобы человек, если даже он затрудненно дышит, чтобы он не задохнулся или не вырвал рвотные массы. Это те простые вещи, которые, на самом деле, могли бы спасти жизнь не всем, но большинству", - сказал он.

Военный считает, что все украинцы должны пройти курсы домедицинской помощи или по тактической медицине.

Напомним, военный ответил, что Россия сделает из Украины после оккупации.

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