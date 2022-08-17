"Это дополнительный пояс безопасности": как сделать ребенку обязательные и рекомендованные прививки в Польше

Если, убегая от войны вы оказались за границей, позаботьтесь и о медицинской защите своего ребенка.

Фонд ЮНИСЕФ советует не пропускать плановую вакцинацию, ведь это убережет вашего ребенка он опасных болезней и тяжелых осложнений. В Польше, где оказалось больше всего украинских беженцев, профилактические прививки обязательны для всех детей младше 19 лет, проживающих на территории страны более 3 месяцев. Обязательные прививки для украинцев там бесплатные, также в Польше доступны и рекомендованные вакцины.

Как именно происходит вакцинация детей из Украины в соседнем государстве, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Киевлянка Елена, мама двоих детей, в июне с сыновьями в поисках безопасности приехала в Польшу и почти сразу же записала их на вакцинацию.

"Вакцинация это повышенный процент моей спокойности за детей. Это повышенный процент того, что они не заболеют или заболеют в более легкой форме. Это дополнительный пояс безопасности... Есть два направления, как организовать прививки. Обязательные вакцины — записываетесь к врачу в поликлинике, приходите в назначенное время, врач вас осматривает и на месте делается вакцинация. Рекомендованные вакцины вы должны покупать за свой счет в аптеке, но для того у вас должно быть направление от врача, то есть рецепт, должен быть хладогенный бокс для ее транспортировки к месту прививки", — рассказывает Елена.

В Украине ее старший 10-летний сын Юрий получил первую дозу рекомендованной вакцины от вируса папилломы человека. Из-за войны вторую кололи уже в Польше. Младший 5-летний Роман уже также побывал на ревакцинации.

"Так же как по украинскому календарю в 6 лет ему должны делать КПК, это корь, краснуха, паротит. И АДС — это от дифтерии, столбняка и коклюша. Эти вакцины у нас делаются от 6 до 7 лет в Украине. В Польше они рекомендованы к введению от 5 до 7 лет. То есть мы не должны ждать полных 6 лет, чтобы начать эту вакцинацию", — делится Елена и добавляет, что вакцинация является обязательным условием для посещения польских школ и детских садов.

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Календари прививок Украины и Польши очень похожи. Разница в двух вакцинах – в Польше обязательно вакцинируют против пневмококков и ротавирусов. А от коклюша прививают не только в первые два года жизни, а также и в 6, и 14 лет.

Врачи говорят, коклюш может быть смертельным для маленьких детей. В некоторых случаях сильные приступы кашля могут вызвать остановку дыхания у малышей. А вот реальные противопоказания к прививкам имеют единицы.

"Родители ошибочно считают, что, если ребенок хронически болен, то не может быть привит. Это не так. Потому что если кто-то хронически болен, то больше относится к группе риска, и будет труднее переносить недуг если заразится. Большинство вакцин, которые мы колем детям, они не живые и даже хронически больному ребенку такая вакцина не повредит. Я прививал от кори детей зараженных ВИЧ, потому что для таких детей корь особенно опасна", — объясняет руководитель педиатрической клиники в Варшаве Эрнест Кухар.



Украинки, которые уже успели привить детей в Польше, советуют интересоваться вопросом иммунизации. Если есть языковой барьер, говорят, можно найти украиноязычного врача.

Во время войны вакцинация чрезвычайно важна, подчеркивают в ЮНИСЕФ. Ведь пребывание в укрытиях, где много людей и сыро, плохой сон и стресс лишь ослабляют иммунитет и ребенок становится более уязвимым к болезням.

"Вакцинация должна происходить в дружеской атмосфере и, мне кажется, правительство и Министерство здравоохранения Польши сделало все для того, чтобы обеспечить украинцам такую атмосферу. В Польше есть достаточное количество различных вакцин, никакого дефицита. Прививайте своих детей, потому что иммунизация самый эффективный метод борьбы с опасными заболеваниями", — отмечает координатор ЮНИСЕФ в Польше Рашед Мустафа Сарвар.

Для получения дополнительной информации звоните в Национальный фонд здоровья Польши: 800 190 590 или ищите на платформе ЮНИСЕФ – spilnoinpl.org.