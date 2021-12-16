"Это эмоции": Ляшко подытожил 2021 год и рассказал о вызовах и победах в медицинской сфере

"Это эмоции": Ляшко подытожил 2021 год и рассказал о вызовах и победах в медицинской сфере

Глава Минздрава поблагодарил медицинских работников за их тяжелую работу.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подытожил 2021 год и рассказал о вызовах, с которыми пришлось столкнуться в медицинской сфере во время пандемии коронавируса. Также глава Минздрава назвал победы, в частности, речь идет о транспланции.

Об этом он рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

Также читайте Защитят ли вакцины от нового штамма коронавируса "Омикрон": врач ответила

Министр здравоохранения подчеркнул, что Украина в этом году совершила большой прорыв в трансплантации.

"Мои впечатления от года 2021-го – это, в первую очередь, эмоции. Эмоции, которые я видел в больницах. Например, Черкассы, когда девушка выходит из комнаты, где она была месяц после трансплантации костного мозга – и впервые за этот месяц она встречается со своей мамой. Эмоции, бушующие в этот момент среди медицинских работников, которые делали трансплантацию, среди родственников, которые это видят — спасение жизни", — вспомнил трогательные моменты Ляшко.

Конечно, министр здравоохранения рассказал о том, как в этом году система здравоохранения справлялась с вызовами во время пандемии. Также он припомнил, как инкогнито посетил одну из больниц, где находятся тяжелобольные коронавирусом пациенты.

"Второе — это эмоции, когда я видел, что происходит в реанимационных отделениях с невакцинированными людьми. Медики, уставшие, но несокрушимые, оказывают медицинскую помощь всем. Когда я лично был в реанимации и защищал их перед теми людьми, которые были недовольны в это время, когда у них появлялись слезы на лице. Ты понимал в тот момент, что ты делаешь правильные вещи. И эти эмоции стоят того, что ты должен делать", — сказал Ляшко.

Виктор Ляшко поделился впечатлениями от 2021 года

Напоследок он поблагодарил всех медицинских работников за их работу и выразил надежду, что в следующем году их труд будет оценен по достоинству.

"Поэтому я хотел бы поблагодарить в 2021 году за работу медицинских работников, которые надеются, что все, что мы запланировали, заложили в бюджете, состоится в 2022 году. И у нас появится рыночная заработная плата, как маленький элемент благодарности за то, что делают медицинские работники – эти два года точно", – подытожил Ляшко.

Читайте также: