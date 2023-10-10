Это еще не конец: что говорят сейсмологи о землетрясении в Украине

Начавшееся в Словакии землетрясение 9 октября дошло и до нескольких регионов Украины. Сейсмологи забили тревогу.

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Мощные толчки почувствовали в Закарпатье. Видео как дома украинцев содрогаются от землетрясения появилось в сети вечером 9 октября. Люди писали, что толчки ощущали даже без специальных приборов, а во многих домах по люстрам были видны четкие колебания. Вскоре в некоторых квартирах на потолках начали появляться трещины. Подземные толчки ощутили также жители Львовской, Тернопольской и Закарпатской областей.

Хотя очаг землетрясения расположен рядом со словацким поселком Гуменное, недалеко от украинской границы, примерно в 60 километрах и на глубине 10 километров. Как отметили эксперты, по классификации землетрясение относится к сильно умеренным.

Это уже не в первый раз

Подобное землетрясение 9 октября уже подкрадывалось на запад Украины в 2021 году, но тогда сила толчков была немного меньше. Всего на Закарпатье в этом году зафиксировали уже 14 землетрясений, но большинство из них относятся к неощутимым. У них было всего два балла. Почти ничего не почувствовали и жители Львовщины, предварительно, это землетрясение имело не более 2,5 балла. А вот что интересно, последнее жители Львовщины ощущали землетрясение еще в 1778 году. На территории Львовщины землетрясений мощнее 5 баллов не фиксировали.

Что говорят сейсмологи

Впрочем, специалисты предостерегают: это еще не конец, ведь район, где произошло землетрясение в Словакии сейсмически активное, там все время происходят слабые землетрясения. А в прошлом веке в Гуменном было землетрясение интенсивностью в 7 баллов.

"Сейчас там произошло землетрясение магнитудой 5,5, на глубине 18 километров, а ощущалось оно на значительном расстоянии, даже во Львове его почувствовали. А в Закарпатской области, в частности в Ужгороде, в домах жителей колебались люстры на потолках. Но стоит отметить, что такие землетрясения опасны только рядом с их эпицентром, то есть в Словакии. Хотя были землетрясения и на территории Закарпатской области. Следует понимать, что это зона, которая пережила очень много землетрясений, можно сказать, что их насчитывается сотни", – говорит директор Института геофизики Александр Кендзера в комментарии сайту ТСН.ua.

Советы экспертов

И даже если подобное повторится, сейсмологи советуют сохранять спокойствие и находиться во время землетрясения в безопасном месте – подальше от домов и опасных предметов.

Напомним, в Словакии на днях сообщали о землетрясении магнитудой 5,4 балла, которое хорошо почувствовали жители Закарпатской области. В домах качались люстры, а кое-кто пишет о трещинах, появившихся на стенах после подземных сотрясений.

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