"Это еще не переломный момент в войне": экспосол США в Украине прокомментировал взрывы в Крыму

Серия мощных взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в Крыму, где, по сообщениям командования воздушных сил ВСУ, было уничтожено 9 вражеских самолетов, — это еще не переломный момент в войне.



Об этом в комментарии ТСН.ua сказал бывший посол США в Украине, а ныне глава Центра Евразии в Atlantic Council Джон Гербст.



По словам дипломата, удар в Крыму – это еще одно "свидетельство украинской изобретательности в борьбе с агрессивной войной Москвы, хотя до четкой победы Украины это не означает поворотного момента".



"Это укрепит мораль украинцев и сделает Москву осторожнее в использовании Крыма для военных ударов по материковой территории Украины", — отмечает Джон Гербст.



На вопрос ТСН.ua, могут ли США после этого предоставить Украине ракеты ATACAMS дальностью 300 км и истребители, американский дипломат ответил, что Администрация Байдена медленно и робко отвечает на запросы Украины относительно оружия.



"Вместе с тем, уже выработана модель, по которой через недели или месяцы после отказа Украине по ее запросу, Администрация меняет свое мнение. Поэтому это еще должно произойти с ATACAMS и истребителями. Хотя о подготовке украинских пилотов на натовских самолетах речь не идет. Со временем я ожидаю, что США решат предоставить Украине и ATACAMS, и истребители. Но трудно предсказать, когда это произойдет", — подытожил Джон Гербст.

Напомним, россияне, которые собирались ехать на отдых в временно оккупированный Крым, массово отказываются от поездок. В то же время те, кто уже приехал на полуостров, в панике бросились бежать обратно в Россию. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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