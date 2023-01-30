"Это фактически металлолом": эксперт назвал количество танков в России

Эксперты и аналитики уже неоднократно отмечали, что Россия испытывает дефицит оружия и военной техники, в том числе танков. Военное руководство РФ начало расконсервацию танков советского образца из-за значительных потерь на войне против Украины.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.ua рассказал, какая сейчас у России ситуация с танками для наступления к обороны, и как Кремль будет бороться с дефицитом.

Так, он отметил, что до начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации на вооружении ее армии, по разным оценкам, было от 3300 до 3500 единиц тяжелой бронетехники разной модификации. Самым массовым является модернизированный танк Т-72Б3.

"Следует говорить, что в общей сложности на вооружении оккупантов есть примерно 600 единиц Т-72 старых версий, Т-72Б3 — 1800 единиц и примерно 360-400 единиц Т-80, новейших танков Т-90 — до 400 единиц. Учитывая общее количество уничтоженной бронетехники, в том числе танков, это около 60%, поэтому сейчас стоит вопрос о расконсервации старой техники", — рассказал он.

Дмитрий Снегирев говорит, что общее количество техники, именно находящихся на хранении танков, по разным оценкам, составляет от 15 до 20 тысяч, с учетом старых танков, модификации Т-52, Т-62 и Т-64 – их количество составляет примерно 2,5 тысяч каждого наименования.

"То есть можем говорить о том, что общая численность бронетехники РФ – примерно 15 тысяч. Но это бумажные данные. Условия хранения – это фактически металлолом. Если 20% от этого количества будет способна выполнять боевые задания, то это в лучшем случае. Мы можем говорить о том, что Российская Федерация уже определенным образом испытывает значительный дефицит тяжелой бронетехники. По состоянию на 2022 год в состав Вооруженных сил России были введены новые БМП – это БМП-3, БМП-2, это примерно до 300 единиц. БТР, в частности новых моделей 82-А, 82-АМ – примерно до 300 единиц", — резюмировал военный эксперт.

Он также отметил, что Россия испытывает существенный дефицит на поле боя.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные уничтожили более 3000 российских танков.

В ВСУ также рассказали, что российские войска устанавливают надувные резиновые танки на своих позициях в Украине, чтобы украинские военные наносили удары по ложным целям. Кроме того, надувные танки – это еще один метод введения в заблуждение противника, который создает иллюзию усиления какого-то отдельного направления и ложных данных о количестве вооружения и военной техники.

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