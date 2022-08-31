"Это фантастически проигрышный сценарий": Подоляк подробно объяснил невозможность переговоров с Россией

На сегодняшний день переговоры с Россией были бы чрезвычайно проигрышными для Украины, ведь они были бы ультимативными со стороны РФ. Ее цель – захватить больше территорий и уничтожить украинскую государственность.

Чтобы Украина пошла на переговоры, "Россия должна потерять определенное количество своих зубов, которыми она постоянно атакует те или иные страны".

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью проекту "Разговоры о важном".

"Почему переговоры сегодня в такой конфигурации, в которой мы находимся, принципиально невозможны? Потому что это будут ультимативные переговоры со стороны Российской Федерации. То есть она захочет зафиксировать нынешний статус-кво – территориальный, прежде всего. Захочет получить возросшую долю оккупированных территорий и будет принципиально считать себя страной, победившей не только Украину, но и консолидированное западное сообщество, которое сегодня является партнером Украины в этой войне. Это очень и очень опасно для нас", – отметил советник главы ОП.

Он также объяснил, в чем суть опасности таких переговоров для Украины.

"Мы потеряем территории, которые относятся к промышленной и сельскохозяйственной основной зоне Украины, которая дает нам большую долю валового внутреннего продукта. То есть у нас не будет денег, мы не сможем зарабатывать деньги в своем государстве. Второе – мы не сможем вернуть людей. У нас сегодня 12 миллионов внутренних переселенцев. Они не захотят возвращаться в Центральную и Восточную Украину. А зачем возвращаться, если снова в любой момент может разразиться война? Это, кстати, третье", – пояснил Подоляк.

Что будет в случае "Минска-3"

Он отметил, что Россия на сегодняшний день официально заявляет – ключевая ее цель в войне против Украины – не какая-то демилитаризация, денацификация и другие "пропагандистские прихоти".

"Цель – уничтожить украинскую государственность как таковую. Получить здесь марионеточное правительство. То есть Украина должна просто держать бренд Украина, но быть искренне пророссийским государством. Поэтому если они получат эту линию разграничения "Минск-3", то через некоторое время обязательно будет вторая война. Потому что нужно будет дальше проходить до Киева включительно. Поэтому это невозможно", – отметил советник руководителя ОП.

В этом контексте он отметил, что в случае появления серой зоны в Украине западные страны будут постепенно отказываться от экономической поддержки государства, "поскольку здесь будет руина и мы будем нуждаться в очень большом количестве денег для этого".

"И, наконец, пятое. Европа будет считать, что она проиграла. Подсознательно. Пророссийские сети будут поддерживать эту идею "мы же проиграли, давайте уж как-то там с Россией договариваться о чем-то. Давайте уже об этой Украине забудем" и все такое. Для нас это фантастически проигрышный сценарий – любые переговоры сегодня", – подчеркнул Подоляк.

"Поверьте мне, что президент четко говорит, что никакой возможности для России сегодня всадить Украину за стол переговоров, выслушать какие-либо прихоти России не существует", – добавил он.

При каких условиях Украина согласится говорить с РФ

В то же время чиновник отметил, что любая война заканчивается переговорами, "но это вопрос не сегодняшнего времени и мы готовы говорить только на своих условиях". Кроме того, "надо окончательно сломать Россию психологически".

"То есть они должны понять, что у них нет ни одного военного решения проблемы с Украиной. И Россия должна быть психологически сломана в другом измерении. То есть они в себя должны не поверить, а поверить в то, что они проиграют. Надо потратить еще некоторое время на то, чтобы это довести до россиян. Россия должна потерять определенное количество своих "зубов", которыми она постоянно атакует те или иные страны. И когда она пойдет к "стоматологу", тогда мы сможем с ней разговаривать", — пояснил Подоляк.

Напомним, недавно премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведение переговоров Украины с Россией на данный момент было бы катастрофой для всего мира.

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