"Это фейк": гендиректор "Оператора ГТС" отреагировал на заявление Путина, что Украина ворует газ

По словам Макогона, это газ европейцев, и они имеют право его вывозить.
На прошлой неделе Путин повторил свой давний фейк, что Украина ворует газ, упомянув о газовом кризисе 2008-2009 годов. Однако на самом деле никто ничего не ворует, поскольку это газ европейских трейдеров.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон.
"Каждую неделю мы получаем новый фейк, и что труба наша взорвется, и другие. Относительно отбора газа. В прошлом году европейские трейдеры закачали в Украину для временного хранения около 10 млрд куб м газа. То есть это газ европейских трейдеров и сейчас они его выкачивают и продают в Украине или реэкспортируют обратно в Европу. Это наш бизнес, который мы развиваем вместе с Оператором подземных хранилищ Украины – компанией "Укртрансгаз"", — объяснил он и добавил, что в прошлом году Украина на этих услугах заработала большие деньги.
"Мы заработали очень большие деньги в прошлом году на предоставлении этих услуг и постоянно их развиваем. Потому что мы должны искать наше будущее. Мы понимаем, что транзит падает и нам нужно искать, где еще заработать средства, чтобы было из чего платить в бюджет, зарплаты и т.д. Поэтому заявление Путина – это фейк. Никто ничего не ворует. Это газ европейцев, они имеют право его вывозить, если им это нужно", — отметил Макогон.
Стоит отметить, что ранее также Путин сделал очередное фейковое заявление, что украинская ГТС может "взорваться".
Читайте также:
- Зима близко: как Путин дожимает Европу, чтобы та наконец-то согласилась на запуск "Северного потока-2"
- Украина ожидает четкую позицию Германии из-за газового шантажа РФ – Кулеба о "Северном потоке-2"
- Путин придумал новый аргумент для поставок газа в Европу в обход Украины