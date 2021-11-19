"Это фейк, такого не должно быть": Ляшко об открытии первого анонимного пункта вакцинации на Закарпатье и "ковидной амнистии"

"Ковидная амнистия" на медиков, которые выдали фейковую справку, не будет распространяться.
Информация о первом пункте анонимной вакцинации против COVID-19 на Закарпатье, где якобы люди с купленными сертификатами могут получить прививку, не соответствует действительности. "Ковидная амнистия" для тех, кто купил поддельный сертификат, но передумал и хочет вакцинироваться, будет действовать по другому механизму.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" 19 ноября рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Первое — на Закарпатье открылся какой-то анонимный... это фейк. Мы разбираемся, что там открыли в Закарпатье", — заявил Ляшко.
Глава Минздрава пояснил, что "ковидная амнистия" может быть на двух направлениях, но никакой анонимности не будет.
"Вопрос в чем: сегодня, когда человек с поддельным сертификатом обращается к семейному врачу и сообщает о поддельном сертификате, но он хочет вакцинироваться, то семейный врач должен сообщить полицию. Далее в судебном порядке сознательно сообщившего человека амнистируют через суд", — высказался глава Минздрава.
Виктор Ляшко напомнил, что недавно был зарегистрирован документ об усилении уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов как подделавшим его, так и тем, кто им пользуется. Но дополнительно правками внесли пункт о "ковидной амнистии", которая не предусматривает обращение в суд.
"Она (ковидная амнистия) сразу будет применяться. Судебную тяжбу отменят для тех, кто использует подделку — да, для подрабатывает — нет. Поэтому этот процесс запускается. То, что возникло на Закарпатье, мы проверим всю информацию. Не должно быть никакой анонимности. Мы хотим видеть все происходящее и вносить информацию в систему здравоохранения", — подытожил Ляшко.
Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что для купивших сертификат и желающих вакцинироваться продолжается "подготовка к уголовному поступку".
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